Эксперт предупредил о резком подорожании китайских авто в начале 2025 года

Ранее, 18 ноября, в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что объем выдачи автокредитов в октябре сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем. Средний уровень полной стоимости автокредитов в октябре превысил 23%, отметили в ОКБ. Средний срок ссуды на покупку авто увеличился до пяти лет и десяти месяцев, а ее средний размер — до 1,44 млн рублей.