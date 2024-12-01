Эксперт предупредил о резком подорожании китайских авто в начале 2025 года

Как отметил собеседник, тренд на повышение цен на автомобили из Китая начался в октябре текущего года: тогда рост составил около 5%. По итогам ноября динамика цен на машины не замедлится, отметил эксперт.
«В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», ― подчеркнул Тюктеев.
По словам гендиректора «Авилона», причиной изменения цен стала не только высокая ключевая ставка, но и прогрессивные тарифы утилизационного сбора.
Ранее, 18 ноября, в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что объем выдачи автокредитов в октябре сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем. Средний уровень полной стоимости автокредитов в октябре превысил 23%, отметили в ОКБ. Средний срок ссуды на покупку авто увеличился до пяти лет и десяти месяцев, а ее средний размер — до 1,44 млн рублей.
До этого, 14 ноября, Ренат Тюктеев сообщил, что объем легковых авто на складах дилеров, выкупленный по старым ценам, рассчитан, ориентировочно, на 1,5 месяца продаж. По словам Тюктеева, учитывая высокую оборачиваемость по китайским машинам, до нового года все автомобили будут распроданы, кроме того, новогодних скидок ожидать не стоит.