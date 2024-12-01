Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля в начале декабря

По его мнению, на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105−115 рублей. Если он достигнет 111−113 рублей, регулятор может предпринять дополнительные шаги. Однако решающий эффект будет иметь заседание ЦБ по ставке в декабре — она может вырасти до 23−25% годовых, что сдержит инфляцию, но создаст дополнительную нагрузку на экономику.