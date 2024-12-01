Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик назвал три фактора, которые определят курс рубля в начале декабря

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Минувшая неделя принесла рублю значительные потрясения, а в начале декабря его судьба будет зависеть от трех факторов, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Источник: © РИА Новости

Предпринятые Банком России стабилизационные меры пока носят в основном реактивный характер.

«Решающее влияние на курс имеют геополитика, санкции Запада и внутренние экономические проблемы», — указал аналитик.

По его мнению, на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105−115 рублей. Если он достигнет 111−113 рублей, регулятор может предпринять дополнительные шаги. Однако решающий эффект будет иметь заседание ЦБ по ставке в декабре — она может вырасти до 23−25% годовых, что сдержит инфляцию, но создаст дополнительную нагрузку на экономику.

Евро будет торговаться в районе 110−118 рублей.