Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

«Временный запрет на экспорт бензина, введенный до конца 2024 года, продлен по 31 января 2025 года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации подписано», — говорится в сообщении.
«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — добавляется там же. К производителям относятся предприятия производственной мощностью более 1 миллиона тонн в год.
Правительство уточняет, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, поддержания экономики нефтепереработки и противодействия «серому» экспорту бензина. Под «серым» экспортом подразумевается схема, когда трейдеры покупают топливо по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось.