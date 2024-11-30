Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство уточняет, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке, поддержания экономики нефтепереработки и противодействия «серому» экспорту бензина. Под «серым» экспортом подразумевается схема, когда трейдеры покупают топливо по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.