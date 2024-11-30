ЦБ провели «словесную интервенцию»: что будет с курсом рубля

При этом вырос спрос на валюту, что и вызвало ослабление рубля. В конце года сезонно возрастает спрос на валюту, в том числе для оттока капитала, который сейчас мог быть усилен ухудшением геополитического фона. «Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд», — уточнил эксперт.