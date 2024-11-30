ЦБ провели «словесную интервенцию»: что будет с курсом рубля

Курс доллара на внебиржевом рынке в РФ в среду 27 ноября превысил 110 рублей и готов был штурмовать исторический рекорд в 120,8 рублей, достигнутый в марте 2022 года.
Но вмешался ЦБ — регулятор в этот день выступил с заявлением, в котором пообещал, что не будет делать покупки валюты в рамках бюджетного правила по поручению Минфина для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — отметили в ЦБ РФ. Но отсроченное давление на рубль сохранится — «отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года», уточняется в комментарии регулятора.
Это было психологическое воздействие ЦБ на рынок, так называемая словесная интервенция — заявление о готовности вводить более строгие меры, чтобы охладить пыл инвесторов, которые делают ставки на падение рубля и ускоряют падение национальной валюты.
После этого курс доллара снизился до 108 ₽ Курс юаня к этому моменту на Мосбирже снизился с 15,8 до 14,8 ₽, евро — с 120 до 112 ₽.
Причины снижения
В целом с начала октября курса доллара за месяц вырос в России с 96,7 ₽ или на 13,5%. Юань в это время подорожал сильнее — на 20%. Курс рубля падает уже четыре месяца кряду, при этом эта тенденция ускорилась в ноябре, отметил аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.
«Мы связываем это прежде всего с тем, что участники рынка с опасением смотрят на возможность дальнейших расчетов с контрагентами по внешней торговле. Также стоит отметить, что после президентских выборов в США, доллар сильно укрепился к основным мировым валютам», — подчеркнул он.
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, резкое ослабление рубля наблюдалось в связи с усилением геополитической напряженности и, в частности, недавним введением санкций против Газпромбанка и ряда других банков, которые ограничили поступление иностранной валюты в РФ в рамках экспортных операций.
«Предложения валюты не хватает для удовлетворения спроса, поэтому цена валюты летит вверх», — отметил он.
Он также считает, что ускорение ослабления рубля началось после ухудшения геополитического фона и введения санкций на российские банки, включая Газпромбанк. У экспортеров, вероятно, возникли проблемы с возвратом валютной выручки в страну.
«Далее, вероятно, подключились рыночные спекулянты, которые сейчас разгоняют курс сильнее. В итоге на валютном рынке сейчас усилился дисбаланс спроса и предложения», — отметил Михаил Васильев.
При этом вырос спрос на валюту, что и вызвало ослабление рубля. В конце года сезонно возрастает спрос на валюту, в том числе для оттока капитала, который сейчас мог быть усилен ухудшением геополитического фона. «Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд», — уточнил эксперт.
Какой курс ожидать
По мнению Михаила Васильева, сейчас на валютном рынке могут действовать эмоциональные покупки валюты.
«Спекулятивные покупки могут загнать цены на валюту и выше текущих уровней. Ряд участников рынка смотрит на предыдущий максимум по биржевому доллару на уровне 120», — отметил он.
В ближайшие недели ожидается повышенная волатильность, пока валютный рынок не найдёт новое равновесие в сложившихся условиях, полагает аналитик.
Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации, от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях новых санкций, от реакции властей на текущее ослабление рубля, полагает Михаил Васильев.
Пока под санкциями находятся еще далеко не все российские банки, поэтому сейчас трансграничные расчеты, вероятно, будут перестраиваться на работу через несанкционные структуры. Кроме этого, продолжат активно развиваться альтернативные платежи.
«Ожидаем, что в ближайшие недели ситуация с платежами улучшится и экспортеры, вероятно, нарастят продажи валютной выручки и это поможет стабилизировать курс рубля. Мы полагаем, что через несколько месяцев курс рубля будет торговаться в диапазоне 100−110 за доллар, 105−115 за евро и 13,7−15,1 за юань», — рассказал Михаил Васильев.
Она напомнил, что ослабление рубля выгодно для экспортеров и умеренно позитивно для бюджета. В то же время, ослабление рубля невыгодно для импортеров, граждан и Банка России, так как разгоняет инфляцию и инфляционные ожидания.
Остановит ли ЦБ снижение нацвалюты?
Иван Ефанов обратил внимание на решительность ЦБ — меры уже принимаются, было решено прекратить до конца года покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Но главным инструментом, по его мнению, для сдерживания снижения рубля, остается ужесточение требования к экспортерам продавать валютную выручку.
«Но как мы видим, в последние полгода в этом направлении, наоборот, делаются послабления, из чего можно сделать вывод, что текущий курс многих устраивает и теперь это наша норма, к которой стоит привыкать», — отметил он.
Заместитель председателя регулятора Филипп Габуния в пятницу не исключил валютные интервенции ЦБ для стабилизации рынка.
По мнению Елены Кожуховой, объявленные ЦБ РФ в среду меры по стабилизации валютного рынка в моменте приостановили падение рубля и привели к формированию на графиках доллара, евро и юаня разворотных сигналов, предвещающих стабилизацию рынка, в том числе благодаря налоговому периоду конца месяца.
«В целом вмешательство регулятора в ситуацию — позитивный сигнал для рубля, который предупреждает продавцов рубля о его возможной поддержке и должен ограничивать пыл спекулянтов. Среди других возможных мер поддержки рынка можно назвать ужесточение норм обязательной продажи валютной выручки в РФ», — рассказала Елена Кожухова.
В целом для экономики выгоден более стабильный курс, поэтому можно ожидать мер по стабилизации курса рубля, считает Михаил Васильев. Банк России уже приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила для Минфина.
«Сама по себе эта мера от ЦБ окажет умеренную поддержку рублю. Банк России теперь будет продавать 8,4 млрд руб. в день вместо 4,2 млрд руб. в день. Эта сумма не является значительной, чтобы сама по себе развернуть курс рубля», — пояснил Михаил Васильев.
Однако, по его мнению, у правительства и ЦБ в арсенале остаются и другие инструменты поддержки рубля, в том числе словесные интервенции, ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки, повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала.
«В целом мы видим риски повторения сценария прошлого года, когда рубль слабел до тех пор, пока власти не приняли серьезные меры и вернули обязательную продажу валютной выручки», — отметил он.
По мнению эксперта, рубль может развернуться в сторону укрепления, когда экспортеры наладят новые схемы возврата валюты в страну в условиях санкций и будут активнее продавать валютную выручку.
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