Власти предложат бизнесу поддержать рождаемость яслями и жилищной ссудой

Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) разработали рекомендации для работодателей по поддержке сотрудников, у которых есть семьи. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Проект (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием) включает широкий спектр мер — от гибкого графика для работников с детьми до оплаты компанией первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка. Всего в документе перечислены более 60 вариантов поддержки сотрудников с детьми.