Власти предложат бизнесу поддержать рождаемость яслями и жилищной ссудой

Минтруд совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) разработали рекомендации для работодателей по поддержке сотрудников, у которых есть семьи. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Проект (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием) включает широкий спектр мер — от гибкого графика для работников с детьми до оплаты компанией первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка. Всего в документе перечислены более 60 вариантов поддержки сотрудников с детьми.
Выступая 28 ноября на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья», Голикова заявила, что проект рекомендаций «по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями» должен быть рассмотрен 29 ноября на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Мы выработали этот документ силами социальных партнеров — ФНПР и РСПП — вместе с правительством на базе предложений, которые рождались в том числе на практиках регионов», — отметила она.
После одобрения рекомендаций они должны быть обсуждены на региональных трехсторонних комиссиях. «Я прошу сделать это ответственно, с вовлечением большого круга работодателей. Будет очень хорошо, если базовые рекомендации еще дополнятся лучшими практиками региона», — подчеркнула Голикова.
Предлагаемые меры поддержки носят рекомендательный характер и могут быть реализованы «в любом сочетании организациями всех форм собственности, вне зависимости от отраслевой принадлежности и размера организаций в соответствии с их финансовыми и организационными возможностями», говорится в документе. Эти меры должны в том числе способствовать заключению работниками браков, рождению детей, укреплять у сотрудников «приоритеты традиционных семейных ценностей, уважение к родительству и многодетности», следует из проекта.
РБК направил запрос в Минтруд.
Что предлагается делать бизнесу
Рекомендации компаниям можно разделить на несколько тематических блоков.
Содействие в совмещении профессиональных и семейных обязанностей.
К мерам поддержки по этому направлению относятся возможность работать по гибкому графику, неполный день или дистанционно многодетным работникам, беременным и тем, кто вышел из декрета до достижения ребенком возраста трех лет. До момента окончания ребенком начальной школы для одного из родителей предлагается сохранять возможность работать из дома или по гибкому графику.
Работникам с детьми предлагается давать дополнительный оплачиваемый отпуск, длительность которого зависит от количества детей. Кроме того, работодателям рекомендуется предусмотреть возможность частичной или полной компенсации стоимости услуг кратковременного присмотра за ребенком, расходов на школьные кружки и продленку, создание комнат матери и ребенка. Также в документе упоминается частичное или полное возмещение расходов на оплату детского сада и создание в организации корпоративных яслей и детских садов.
Обеспечение социальной поддержки работников с семейными обязанностями.
Этот блок содержит рекомендации по различным видам материальной поддержки — от разовых выплат (по случаю рождения ребенка, регистрации первого брака, юбилея семейной жизни), денежной помощи в случае трудной жизненной ситуации, поддержки одиноких родителей и семей с ребенком-инвалидом и до крупных выплат, связанных с жильем.
В частности, среди вариантов мер поддержки есть такие:
- оплата первоначального взноса по ипотечному кредиту, погашение части долга по ипотечному кредиту при рождении второго и/или каждого последующего ребенка;
- создание жилищного фонда для работников с детьми, предоставление жилья на условиях найма с возможностью последующего выкупа на льготных условиях;
- компенсация стоимости аренды жилья для молодых работников с детьми и многодетных семей;
- предоставление жилищной ссуды многодетным семьям.
Также по этому направлению может быть предусмотрена полная или частичная оплата обучения в профессиональной образовательной организации или вузе для ребенка из многодетной семьи работника, содействие обучению детей сотрудников профессиям, востребованным в организации.
Забота о здоровье работников и их детей
В этом блоке есть рекомендации, связанные с полной или частичной компенсацией расходов на платное лечение, например для детей из многодетных семей работников, на медицинские услуги по ведению беременности и родам, лечению ребенка до трех лет.
Для беременных сотрудниц предлагается предусмотреть возможность освобождения от работы с сохранением средней заработной платы начиная с 28-й недели беременности до оформления отпуска по беременности и родам (оформляется по общему правилу с 30 недели). Со второго триместра для беременных рекомендуется организовать корпоративный транспорт до места работы и обратно или компенсировать транспортные расходы, включая такси.
Укрепление и популяризация семейных ценностей
Это направление включает рекомендации по организации досуга для семей на базе компаний, созданию семейных клубов для молодых и многодетных родителей, содействию в прохождении курсов по вопросам родительства, проведению семейных конкурсов. Также работодателям предлагается содействовать работникам в получении консультаций психолога, юриста и других специалистов «по вопросам подготовки к семейной жизни, развития взаимоотношений в семье, воспитания, обучения и здоровья детей, профилактики и преодоления кризисных ситуаций». На бизнес также предлагается возложить «создание и ведение чатов для работников с детьми».
«Реально существующие практики»
Рекомендации разработаны с опорой на уже применяемые бизнесом практики поддержки семей, собранные в рамках проведенного РСПП опроса около 400 организаций, сообщила управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству союза Елена Феоктистова. По ее словам, документ, учитывающий государственные приоритеты в демографической политике, призван помочь компаниям системно организовывать эту работу и показать, какие возможны варианты поддержки.
«Рекомендации адресованы не только крупному бизнесу, но и малым и средним фирмам, которые могли бы с учетом своих возможностей выбрать то, что они могли бы делать. Создание условий для совмещения профессиональных и семейных обязанностей — это один из важных шагов по повышению качества человеческого потенциала и создания условий, чтобы удерживать, мотивировать персонал производительно работать», — говорит она.
Помимо крупного бизнеса, некоторые предлагаемые практики поддержки семей могут перенять средние компании, считает заведующая лабораторией исследований проблем устойчивого развития РАНХиГС Вера Баринова. «Малые и в особенности микроорганизации не имеют таких ресурсов», — указывает она.
Ранее власти разработали проект «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности на период до 2036 года», писал РБК. Одним из ключевых ее направлений стало создание условий для совмещения родителями семейных обязанностей с профессиональными. «Комфортность корпоративной среды для рождения детей должна стать особенностью ближайших двенадцати лет», — говорила РБК проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.