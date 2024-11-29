USM вышел из бизнеса оператора системы маркировки

Система, цель которой — борьба с нелегальными товарами на российском рынке, была реализована на базе государственно-частного партнерства. Это был совместный проект холдинга USM, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. По данным на март 2022 года, которые приводил «Интерфакс», компании «ЮэСэМ Технологии» принадлежало 50% оператора системы маркировки, у входившего в «Ростех» концерна «Автоматика» было 25% и столько же — у «Элвис-Плюс групп». Сведения об актуальной структуре владельцев ООО «Оператор-ЦРПТ» в ЕГРЮЛ сейчас скрыты.