USM вышел из бизнеса оператора системы маркировки

Основанный миллиардером Алишером Усмановым холдинг USM вышел из состава учредителей «дочки» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак». Об этом сообщил РБК представитель USM.
Структура ЦРПТ — ООО «Оператор-ЦРПТ» — появилась в июле 2017 года. Идею создания на базе этой компании единого оператора системы сплошной маркировки товаров, которая должна была появиться в России к 2024 году, одобрил президент Владимир Путин. Изначально предполагалось, что созданием системы маркировки будет заниматься сам ЦРПТ, но в итоге специально для этого проекта было создано отдельное ООО.
Система, цель которой — борьба с нелегальными товарами на российском рынке, была реализована на базе государственно-частного партнерства. Это был совместный проект холдинга USM, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. По данным на март 2022 года, которые приводил «Интерфакс», компании «ЮэСэМ Технологии» принадлежало 50% оператора системы маркировки, у входившего в «Ростех» концерна «Автоматика» было 25% и столько же — у «Элвис-Плюс групп». Сведения об актуальной структуре владельцев ООО «Оператор-ЦРПТ» в ЕГРЮЛ сейчас скрыты.
У проекта несколько инвесторов, но изначальный состав претерпел изменения, сообщил представитель USM. «В частности, из состава акционеров вышла USM, акционером которой является Алишер Усманов, который давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу их менеджмента. В результате на настоящий момент ни у кого из акционеров ООО “Оператор-ЦРПТ” нет контроля, либо доли 25%», — уточнили в USM.
В пресс-службе «Ростехе» уточнили РБК, что госкорпорация «с самого начала владеет эффективной долей 22,5% в компании-операторе проекта».
Представитель ЦРПТ от комментариев отказался. РБК направил запрос в «Элвис-Плюс групп».
Холдинг USM управляет активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число этих активов входят компании «Металлоинвест», «Удоканская медь» и оператор «МегаФон». Состояние основателя холдинга Алишера Усманова Forbes оценивает в $13,4 млрд. По версии издания Усманов занимает девятое место в списке 125 миллиардеров России. USM, «Металлоинвест» и «МегаФон» в апреле попали под ограничения США. USM также находится под британскими санкциями. ЕС ввел ограничительные меры только против самого Усманова.
Система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года. На текущий момент обязательная маркировка охватывает 17 категорий товаров (молочная продукция, бутилированная вода, безалкогольные напитки, табак, пиво, икра, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства), которые формируют около 15% несырьевого ВВП страны. Система отслеживает подлежащие маркировке товары на каждом этапе цепи — от производства до конечного потребления. Товары прослеживаются при помощи цифровых кодов Data Matrix, уникальных для каждого товара. Стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек без учета НДС. Перед тем, как маркировка становится обязательной, правительство тестирует ее в рамках эксперимента в отдельных отраслях.