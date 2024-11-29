Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада

Он напомнил, что Банк России ожидает существенное снижение инфляции уже через несколько кварталов. Если так случится, упадет и ключевая ставка. Поэтому многие банки заявляют самые выгодные предложения лишь на срок семь-восемь месяцев, на год — уже гораздо меньше.
По мнению Мехтиева, именно на такой срок разумнее всего сейчас положить деньги в банк. Даже если инфляция, вопреки прогнозам регулятора, пойдет вверх, ключевая ставка тоже вырастет, а, значит, депозиты станут еще выгоднее.
«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок — выше ставка, меньше срок — ниже ставка», — объясняет финансист.
А вот в период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, и играть вдолгую уже невыгодно, заключил он.