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Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ растет, а вслед за ней и предложения банков по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок действия депозита, рассказал агентству «Прайм» Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек».

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что Банк России ожидает существенное снижение инфляции уже через несколько кварталов. Если так случится, упадет и ключевая ставка. Поэтому многие банки заявляют самые выгодные предложения лишь на срок семь-восемь месяцев, на год — уже гораздо меньше.

По мнению Мехтиева, именно на такой срок разумнее всего сейчас положить деньги в банк. Даже если инфляция, вопреки прогнозам регулятора, пойдет вверх, ключевая ставка тоже вырастет, а, значит, депозиты станут еще выгоднее.

«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок — выше ставка, меньше срок — ниже ставка», — объясняет финансист.

А вот в период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, и играть вдолгую уже невыгодно, заключил он.