Россиянам назвали самый выгодный срок действия вклада

«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок — выше ставка, меньше срок — ниже ставка», — объясняет финансист.