Путин одобрил сделку по приобретению «Русской элеваторной компании»

«О специальном решении о совершении сделки с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Русская Элеваторная Компания”… разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью “Русская Элеваторная Компания”, принадлежащих РУСЭЛКО ЛПП (RUSELCO LLP)», — говорится в документе.
Французская компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, в апреле 2023 года заявила о решении прекратить экспорт зерна из России. До этого с такими же заявлениями выступили трейдеры Cargill и Viterra.
Позднее в Минсельхозе РФ заявляли, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу. Информации о дальнейших планах компании обнародовано не было.
ООО «Русская Элеваторная Компания» («РусЭлКо») было создано в августе 2004 года АПК «Агрос» и компанией Sungrain Holding, входящей в международный холдинг Louis Dreyfus. «РусЭлКо» управляет одной из самых мощных в России элеваторных сетей, объединяющей элеваторы в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.