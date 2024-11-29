Путин одобрил сделку по приобретению «Русской элеваторной компании»

Позднее в Минсельхозе РФ заявляли, что трейдеры должны до начала нового экспортного сезона (1 июля) предоставить информацию о продаже своих российских активов в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу. Информации о дальнейших планах компании обнародовано не было.