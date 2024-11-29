Путин назвал изъятие Германией активов «Роснефти» неприемлемым

«Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, — применение в отношении российской компании “Роснефть” неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности… Но это тоже вопрос переговоров, и компания “Роснефть” к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами», — добавил Путин.