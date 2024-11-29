Путин назвал изъятие Германией активов «Роснефти» неприемлемым

Он сообщил, что Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей «Роснефтью» своей доли в НПЗ Schwedt в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстана нефти на этот завод.
«Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, — применение в отношении российской компании “Роснефть” неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности… Но это тоже вопрос переговоров, и компания “Роснефть” к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами», — добавил Путин.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. Срок внешнего управления неоднократно продлевался.
Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита «Роснефти» направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления «дочек» компании, также был направлен иск против продления такого управления. В декабре 2023 года российская компания подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии.
В октябре 2024 года Верховный земельный суд Дюссельдорфа также отклонил апелляцию компании «Роснефть», поданную против разрешения на продажу доли Shell в НПЗ Schwedt. В своем обосновании суд указал, что заявитель не имеет права требовать предотвращения таких действий со стороны руководства Rosneft Deutschland, а Shell, намеревающаяся продать свои доли, выполнила свои обязательства по предоставлению совладельцам долей возможности осуществить преимущественное право на покупку остальных долей.