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Производитель майонеза «Махеевъ» поднимет цены на него перед Новым годом

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию. Это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты, следует из последнего письма производителя. С копией письма ознакомился «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

С 15 декабря производитель повысит отпускные цены на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9−10%, на четыре позиции майонезных соусов — на 5−14,6%, на два вида томатной пасты — на 5−10%.

В прошлый раз производитель поднял цены в середине ноября. Тогда на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса.

Собеседник «Ъ» на розничном рынке не исключает, что за компанией последуют другие крупные производители. Но они могут сделать это уже в январе, после Нового года.

Подробнее — в материале «Ъ» «У майонеза — растительные цены».