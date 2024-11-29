Производитель майонеза «Махеевъ» поднимет цены на него перед Новым годом

С 15 декабря производитель повысит отпускные цены на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9−10%, на четыре позиции майонезных соусов — на 5−14,6%, на два вида томатной пасты — на 5−10%.
В прошлый раз производитель поднял цены в середине ноября. Тогда на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса.
Собеседник «Ъ» на розничном рынке не исключает, что за компанией последуют другие крупные производители. Но они могут сделать это уже в январе, после Нового года.
Подробнее — в материале «Ъ» «У майонеза — растительные цены».