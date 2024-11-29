Рынок накануне. Рынок в четверг совершил полицейский разворот на фоне вернувшегося интереса инвесторов к акциям. Индекс МосБиржи повысился на 2,25% по сравнению с предыдущим днем. На долговом рынке оптимизм менее выражен, индекс RGBI подрос только на 0,05%.
Ослабление рубля продолжилось умеренными темпами, ближайший фьючерс на доллар США на Московской бирже закрылся на отметке 108,9 ₽ Тем не менее волатильность на валютном рынке сохраняется. Китайский юань на подорожал до 14,72 (на 1,73% за день), хотя больших опасений, связанных с ожиданиями дальнейшего ослабления рубля, больше не наблюдается.
Резкое ослабление рубля накануне вернуло интерес инвесторов к акциям экспортеров, и хотя динамику лучше рынка вчера показали бумаги с высоким коэффициентом бетта, бурно реагирующие на рост и падение рынков, за неделю акции экспортеров оказались среди лидеров. Хорошую динамику показали акции Роснефти (+3,4% за неделю), Алроса (+1,01%), Норникеля (+0,7%).
Представители Банка России и Минфина, делая нейтральные заявления относительно будущего решения по ставке, охлаждают ожидания рынка относительно решения Банка России по ключевой ставке на ближайшем заседании. Акции компаний строительного сектора и игроков с высокой долговой нагрузкой отреагировали сильным ростом. Bloomberg сообщил, что Алроса продала акции совместного предприятия по добыче алмазов Catoca в Анголе фонду из Омана. На встрече в Казахстане обсуждалась продажа доли Роснефти в немецком НПЗ.
Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня HENDERSON (HNFG 538,2 ₽, +2,2%) проведет совет директоров по вопросу о дивидендах за 9 месяцев текущего года. Сегодня же последний день для покупки акций банка Авангард (AVAN 788 ₽, +2,6%) и Инарктики (AQUA 615 ₽, +4,77%) под промежуточные дивиденды. Кроме того, Аэрофлот (AFLT 54,88 ₽, −3,36%), ИнтерРАО (IRAO 3,787 ₽, +0,53%) и Роснефть (ROSN 474,85 ₽, +0,15%) опубликуют результаты по МСФО за 9 месяцев текущего года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».