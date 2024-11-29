Полицейский разворот

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня HENDERSON (HNFG 538,2 ₽, +2,2%) проведет совет директоров по вопросу о дивидендах за 9 месяцев текущего года. Сегодня же последний день для покупки акций банка Авангард (AVAN 788 ₽, +2,6%) и Инарктики (AQUA 615 ₽, +4,77%) под промежуточные дивиденды. Кроме того, Аэрофлот (AFLT 54,88 ₽, −3,36%), ИнтерРАО (IRAO 3,787 ₽, +0,53%) и Роснефть (ROSN 474,85 ₽, +0,15%) опубликуют результаты по МСФО за 9 месяцев текущего года.