Как основатель Zara придумал «быструю моду» и заработал миллиарды

Амансио Ортега сумел построить очень дорогой бизнес на недорогой одежде, притом что у истоков его компании стояла цепочка вынужденных решений, а в текстильную отрасль его определили бедность и случай. Собрав весь свой опыт и приняв ряд прозорливых решений, Ортега превратился во владельца многомиллиардной корпорации, которая благодаря своему профилю устойчиво проходит кризисы и проводит через них своих инвесторов.
Бизнес от безысходности
Будущий миллиардер родился в бедной семье железнодорожника и служанки и по этой причине не смог окончить даже среднюю школу. В 13 лет он устроился посыльным в магазин рубашек, затем в галантерейный магазин. Еще Ортеге приходилось гофрировать ткани, работать с драпировкой и быть подмастерьем у итальянского модельера. К 1960 году он устроился клерком в магазин, а параллельно начал шить сам в собственном доме.
В 1972 году — в 37 лет — Ортега открыл собственную трикотажную фабрику. А через три года один из партнеров отменил заказ на партию белья, в которую Ортега уже вложил все деньги. Оставшись с товаром, он вынужденно открыл магазин, который хотел назвать Zorba в честь персонажа фильма «Грек Зорба». Но это название зарегистрировать не дали и пришлось переименоваться в Zara.
Магазин предлагал недорогие копии дизайнерской одежды и имел большой успех. Уже в 1976-м Ортега начал открывать новые торговые точки и фабрики. В этом же году предприниматель сделал еще один шаг, который лег в основу успеха Zara, — уже не вынужденный, а по собственному расчету. Он начал внедрять компьютеры. И даже пригласил в компанию профессора Хосе Мария Кастейяно, чтобы ускорить процесс.
К 1984 году с помощью компьютеров Кастейяно разработал новый подход к дизайну, производству и дистрибуции одежды — он радикально сократил время, которое проходило между разработкой новой вещи и ее появлением на полке в магазине. Если раньше этот процесс мог занимать полгода, то с инновацией Zara он занимал полмесяца. Так появился феномен «быстрой моды» с быстрой подстройкой под запросы потребителей и частой сменой коллекций.
С 1985 года Ортега преобразовал свой бизнес в компанию Inditex (сокращение от Industria de Diseño Textil, SA). К началу 1990-х у компании были десятки магазинов, в том числе в Порту, Нью-Йорке и Париже. Затем компания расширила ассортимент своих брендов — часть купили, часть создали с нуля: Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, а для остатков из прошлых коллекций — Lefties. В 2007-м Inditex вышла на рынок e-commerce с брендом Zara Home, с 2010-го начала продавать онлайн и одежду.
Продажи ближе к родине
К 2024 году Inditex подошла почти с 5,7 тыс. магазинами по всему миру (включая открытые по франшизе) и выручкой в €35,95 млрд за 2023-й. Впрочем, в отличие от многих люксовых брендов, демократичная Zara нашла признание в основном в Европе. Согласно отчету за первое полугодие 2024-го, на этот континент пришлось 64,6% продаж компании. Из них 14,7% — доля Испании. Еще 18,8% выручки обеспечили обе Америки, а Азия вместе со всем остальным миром — 16,6%. Чистая прибыль компании за 2023-й — €5,38 млрд (рост на 30,3% год к году), прибыль за первое полугодие 2024-го — €2,77 млрд (рост на 10,1% полугодие к полугодию). А Амансио Ортега стал одним из богатейших людей планеты — по подсчетам Forbes, он располагается на десятой строчке списка миллиардеров с состоянием $123,2 млрд.
Прибылью компания делится с инвесторами. Акции Inditex торгуются на Мадридской бирже с 23 мая 2001 года. Тогда Ортега продал 26% компании частным инвесторам через публичное размещение. Весь бизнес был оценен в €9 млрд, около €2 млрд из них (вся выручка от IPO) отправилась не в компанию, а прямо Ортеге и его семье. При этом он все еще оставался владельцем 70% компании. С тех пор доля основателя уменьшилась, и сейчас Амансио Ортеге принадлежит 59,29% акций Inditex, а дочь Сандра Ортега Мера владеет 5,05%. Еще 33,76% акций скупили институциональные инвесторы, частникам осталось всего 1,73% (данные на начало 2023-го). А весь Inditex теперь оценивается рынком в €161,84 млрд.
На 27 ноября 2024 года одна акция Inditex стоила €51,84. С IPO 2001 года бумаги выросли более чем на 252%. За последние пять лет они подорожали на 85,7%, за год — на 39,1%. За последний месяц Inditex нарастила капитализацию на 3,71%. При этом компания платит дивиденды с доходностью около 2,4% годовых.
Аналитики по-разному смотрят на будущее компании. С одной стороны, 12 из 24 специалистов рекомендуют покупать акции Inditex, еще десять относятся нейтрально и лишь двое советуют продавать бумаги. С другой стороны, пессимизм этих двоих столь силен, что тянет консенсус-прогноз вниз: в среднем аналитики ожидают, что на горизонте 12 месяцев бумаги компании подорожают всего на 0,21%. При этом самый оптимистичный прогноз предполагает, что одна акция подорожает до €63, самый пессимистичный предусматривает падение котировок до €37 за одну бумагу Inditex.