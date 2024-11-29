Как основатель Zara придумал «быструю моду» и заработал миллиарды

К 2024 году Inditex подошла почти с 5,7 тыс. магазинами по всему миру (включая открытые по франшизе) и выручкой в €35,95 млрд за 2023-й. Впрочем, в отличие от многих люксовых брендов, демократичная Zara нашла признание в основном в Европе. Согласно отчету за первое полугодие 2024-го, на этот континент пришлось 64,6% продаж компании. Из них 14,7% — доля Испании. Еще 18,8% выручки обеспечили обе Америки, а Азия вместе со всем остальным миром — 16,6%. Чистая прибыль компании за 2023-й — €5,38 млрд (рост на 30,3% год к году), прибыль за первое полугодие 2024-го — €2,77 млрд (рост на 10,1% полугодие к полугодию). А Амансио Ортега стал одним из богатейших людей планеты — по подсчетам Forbes, он располагается на десятой строчке списка миллиардеров с состоянием $123,2 млрд.