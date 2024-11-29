Эксперт рассказала о высокооплачиваемых профессиях в сфере IT

«Сейчас в сфере IT можно наблюдать замедление роста зарплат, при этом отдельные компании вынуждены даже сокращать штат. Под оптимизацию чаще других попадают маркетологи, аналитики, продакт-менеджеры и сотрудники службы поддержки. Однако тот факт, что бизнес будет аккуратнее финансировать разработку новых продуктов, не говорит о том, что будут сокращаться важные текущие проекты. Просто зарплаты будут расти не так агрессивно, как ранее», — отметила она.