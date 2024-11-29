Эксперт рассказала о высокооплачиваемых профессиях в сфере IT

«Сейчас в сфере IT можно наблюдать замедление роста зарплат, при этом отдельные компании вынуждены даже сокращать штат. Под оптимизацию чаще других попадают маркетологи, аналитики, продакт-менеджеры и сотрудники службы поддержки. Однако тот факт, что бизнес будет аккуратнее финансировать разработку новых продуктов, не говорит о том, что будут сокращаться важные текущие проекты. Просто зарплаты будут расти не так агрессивно, как ранее», — отметила она.
По ее словам, технические директора в зависимости от компании и направления получают от 600 тыс. до 2 млн рублей в месяц. При этом в 2025 году стоит ожидать повышения окладов минимум на 15−20%, считает эксперт.
«Сохранят свою востребованность и архитекторы программного обеспечения. Зарплаты этих специалистов традиционно одни из самых высоких в отрасли. По данным аналитиков, такие специалисты в среднем по рынку получают 380−400 тыс. рублей, но по опыту найма зарплаты архитекторов в частных случаях могут начинаться от 500 тыс. рублей и достигать 800 тыс. рублей в месяц. Вероятнее всего, в 2025 году их также ждет рост вознаграждения в среднем на 20%», — добавила Малахова.
Кроме того, на рынке есть спрос и на инженеров баз данных и SRE. В зависимости от квалификации в 2025 году им будут предлагать зарплаты от 250 тыс. до 700 тыс. рублей, предположила эксперт. В уходящем году средняя зарплата специалистов на этих позициях достигла 275 тыс. рублей.
«Сейчас младшие специалисты в IT приглашаются на стартовые зарплаты в районе 60−80 тыс. рублей. Здесь уровень может остаться прежним. Однако специалисты среднего и высшего звена могут рассчитывать на рост зарплат, поскольку разработчики с опытом всегда находятся в дефиците. Если в данный момент зарплатный уровень среднего специалиста находится в пределах 150−200 тыс., то в 2025 году стоит ожидать повышения до 180−250 тыс. рублей», — рассказала Малахова.
К тому же она уточнила, что у старших разработчиков зарплата может расти неограниченно, поскольку при подборе кандидатов учитывается их опыт и чем он ценнее, тем больше денег предложат соискателю.
В то же время, по ее мнению, не стоит ждать резких скачков или падений в зарплатах — они сохранятся на текущем уровне.
«Однако тренд на исчезновение сверхвысоких зарплат не коснется специалистов, которые обладают уникальной экспертизой. Например, умеют работать с редкими языками программирования. Такие разработчики будут вне поведения рынка, и их зарплата не будет зависеть от его изменений», — подчеркнула Малахова.
Вместе с тем она обратила внимание на то, что наблюдается тренд на специалистов с развитыми мягкими или гибкими навыками (soft skills). По ее словам, раньше среда IT-специалистов была ориентирована исключительно на рабочие процессы — разработку продуктов, теперь же многим из них приходится прикладывать значительные усилия для развития в рамках компании.
«Работодатели ждут специалистов, которые проявляют инициативу: внедряют инновации, улучшают процессы. В компании ищут сотрудников, готовых прикладывать значимые усилия, чтобы получать интересные задачи и продвижение, а также самостоятельно отвечать за собственное развитие», — объяснила Малахова.
По ее мнению, другой распространенной проблемой в IT-среде является неумение специалистов говорить с работодателем на языке бизнеса и доносить потребности до руководителей. Раньше этим занимались продакт-менеджеры, но в настоящее время компании реже нанимают таких специалистов и просят руководителей разработки активнее принимать участие в диалоге с бизнес-заказчиком, уточнила она. И в этом случае растет запрос на коммуникативные навыки, добавила эксперт.
«Бывает, что талантливый разработчик может оказаться слабым руководителем. В таком случае эффективность команды может быть под угрозой, а финансирование проектов станет неоправданно дорогим. Работодатели готовы платить больше тем сотрудникам, которые являются инициативными, мотивированными, способны рассказывать о работе на простом языке, а также грамотно управлять командой», — заключила Малахова.
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