Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года

По состоянию на 12.43 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,52%, до 3,312 доллара за фунт, или примерно до 7 302 долларов за тонну. А максимально в ходе торгов показатель достигал 3,342 доллара, или 7 367 долларов за тонну, что стало новым рекордом с апреля 1977 года.
Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 2,57%, до 5 708 долларов за тонну.
Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну — впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 35%.
Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.