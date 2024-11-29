Биржевые цены на кофе достигли новых максимумов с 1977 года

Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну — впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже примерно на 35%.