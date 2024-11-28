Внешняя торговля Финляндии рухнула до минимума с 2021 года

Больше всего торговля финнов в абсолютных значениях выросла с Швейцарией — на 112 миллионов евро, Эквадором — на 78 миллионов, Саудовской Аравией — на 75 миллионов, Португалией — на 67 миллионов и Вьетнамом — на 49 миллионов. Сильнее всего сократился товарооборот с Эстонией — на 649 миллионов евро, Германией — на 404 миллиона, Россией — на 381 миллион, Турцией — на 356 миллионов и Тайванем — на 350 миллионов.