Внешняя торговля Финляндии рухнула до минимума с 2021 года

Внешняя торговля Финляндии по итогам января-августа текущего года сократилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, ее объемы достигли минимума с 2021 года — 95,9 миллиарда евро. Финский импорт за этот период составил 48,9 миллиарда евро, а экспорт — 47,1 миллиарда евро.
Больше всего торговля финнов в абсолютных значениях выросла с Швейцарией — на 112 миллионов евро, Эквадором — на 78 миллионов, Саудовской Аравией — на 75 миллионов, Португалией — на 67 миллионов и Вьетнамом — на 49 миллионов. Сильнее всего сократился товарооборот с Эстонией — на 649 миллионов евро, Германией — на 404 миллиона, Россией — на 381 миллион, Турцией — на 356 миллионов и Тайванем — на 350 миллионов.
Больше всего в этом году Финляндия закупала товары у Швеции (8,58 миллиарда евро), Германии (7,53 миллиарда), Нидерландов (4,64 миллиарда), Норвегии (3,45 миллиарда) и Китая (2,62 миллиарда). Сам Хельсинки больше всего товаров поставлял в Германию (5,6 миллиарда евро), Швецию (5,12 миллиарда), Нидерланды (3,77 миллиарда), Китай (2,28 миллиарда) и Эстонию (1,66 миллиарда).
При этом Россия заняла 21-е место во внешней торговле Финляндии с объемом в 847,2 миллиона евро. В импорте она стала 14-й, а в экспорте — 31-й (603 миллиона и 244 миллиона евро соответственно).