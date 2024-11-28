В темноте да и в обиде: почему аферисты оживили схему обмана «перевод по ошибке»

В 2024 году мошенники стали на 20% чаще втемную вовлекать добропорядочных граждан в свою деятельность, в том числе в дроперство, рассказала «Известиям» координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Это стало следствием новых жестких мер государства по противодействию мошенническим банковским переводам. Наиболее распространенной становится вроде бы уже забытая схема «перевод по ошибке». В итоге невольные соучастники мошенников попадают в черную базу ЦБ как дропы и лишаются возможности дистанционного банковского обслуживания. Как работают преступные схемы и что делать, если аферисты всё же использовали вас втемную, — в материале «Известий».