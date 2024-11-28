В темноте да и в обиде: почему аферисты оживили схему обмана «перевод по ошибке»

В 2024 году мошенники стали на 20% чаще втемную вовлекать добропорядочных граждан в свою деятельность, в том числе в дроперство, рассказала «Известиям» координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Это стало следствием новых жестких мер государства по противодействию мошенническим банковским переводам. Наиболее распространенной становится вроде бы уже забытая схема «перевод по ошибке». В итоге невольные соучастники мошенников попадают в черную базу ЦБ как дропы и лишаются возможности дистанционного банковского обслуживания. Как работают преступные схемы и что делать, если аферисты всё же использовали вас втемную, — в материале «Известий».
Какие люди становятся невольными пособниками аферистов
Мошенники активизировали использование схем, при которых они втемную вовлекают в свою деятельность ничего не подозревающих добропорядочных граждан. Об этом «Известиям» сообщила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева со ссылкой на статистику обращений граждан. По ее словам, за неполный 2024 год число сообщений о подобных инцидентах выросло почти на 20%.
Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что в последнее время государство ужесточило меры по противодействию мошенническим банковским переводам. Речь идет, в частности, о том, что 25 июля 2024 года вступил в силу закон, который обязывает банки приостанавливать подозрительные переводы и передавать в базу ЦБ данные скомпрометированных счетов.
После этого кредитные организации начали очень внимательно относиться к каждой операции. В результате существенно вырос спрос на так называемых дропов — людей, чьи банковские счета используются для вывода похищенных мошенническим путем средств, рассказала Евгения Лазарева. Она пояснила, что срок жизни карты вольных или невольных помощников аферистов сократился с пары недель до двух суток.
— Резонанс вокруг нового закона оказался настолько сильным, что злоумышленникам стало сложнее найти добровольных дропов. Поэтому мошенникам пришлось искать новые способы вывода средств обманутых граждан в свои карманы. Прежде всего они стали чаще использовать схемы для вовлечения вслепую добропорядочных граждан, — сказала эксперт.
В пресс-службе ЦБ также отметили, что помимо более-менее осознанного участия в дроперстве (когда люди пытаются на этом заработать) есть случаи, когда граждане даже не знают, что оказались вовлечены в противоправную деятельность.
В обращениях граждан в «Мошеловку» сейчас выделяется три основные схемы, рассказала Евгения Лазарева.
Первая считалась забытой, но в последнее время вновь получила широкое распространение — «ошибочный перевод». На карту жертвы падает значительная сумма. Далее поступает звонок с незнакомого номера с заверениями, что произошла ошибка, и просьбами вернуть деньги, но на другую карту. Если жертва заявляет, что оставит деньги себе, то ее начинают запугивать обращением в полицию по поводу незаконного обогащения. И люди, как правило, соглашаются вернуть деньги.
— Таким образом жертва в момент, когда переводит деньги на другой счет, становится дропом, не осознавая этого и действуя из самых лучших побуждений, — объяснила куратор «Мошеловки».
Но на этом дело не заканчивается. Невольному пособнику аферистов звонит жертва — тот человек, который перевел деньги за некий товар (чаще всего дорогостоящий: в обращениях фигурируют ноутбуки, плазмы, тренажеры, моторные лодки
Вторая схема — взлом. Под воздействием социальной инженерии или с помощью вредоносного программного обеспечения злоумышленники получают доступ к личному кабинету человека в банке. И пока жертва не восстановит доступ (на это может уйти от нескольких часов до нескольких суток), не только выводят все имеющиеся средства, но и пытаются перегнать через ее счета деньги других жертв. Естественно, такая нехарактерная активность попадает под подозрение службы безопасности кредитной организации. Банк блокирует счет и направляет сведения о нем в базу ЦБ.
— Вполне объяснимо, что аргументы о взломе могут не убедить банк и регулятора, а жертва в результате наказана не только рублем, но и отсутствием дистанционного обслуживания, — отметила Евгения Лазарева.
Третья схема — оформление карт и кредитов по поддельным или похищенным документам жертвы. Последствия аналогичны другим случаям вовлечения граждан в невольное соучастие мошенникам.
— Пассивным дропом поневоле может стать, к сожалению, любая жертва социальной инженерии, — подчеркнула Евгения Лазарева.
В пресс-службе ЦБ «Известиям» рассказали о существовании еще одной схемы. Злоумышленники предлагают гражданам, ранее пострадавшим от действий мошенников, якобы сотрудничество с правоохранительными органами для борьбы с преступностью, обещают им ежемесячный доход.
— На самом деле таким образом банковских клиентов использовали в качестве дропов. То есть мошенники переводили на их банковскую карту похищенные деньги и вынуждали выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег, — пояснили в Центробанке.
Почему увеличиваются шансы попасть в черный список ЦБ
«Известия» уже писали о том, что количество жалоб в ЦБ от россиян, которых фактически отключают от банковского обслуживания из-за того, что они попадают в его базу подозрительных операций и счетов, резко выросло. Эксперты подтверждают, что многие из них действительно могут пострадать по ошибке в связи с тем, что участилось использование мошеннических схем по вовлечению граждан втемную.
— Существует множество вариаций, когда человек становится дропом поневоле. Схема с ошибочным переводом также используется достаточно часто. Чтобы не оказаться в черном списке ЦБ, необходимо проявлять максимальную осторожность с переводами малознакомым людям, — сказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
Новые правила таковы, что банк на законных основаниях может применить ограничительные меры даже к добросовестному гражданину, которого фактически подставили мошенники, в том числе описанными способами, согласен адвокат АБ «Забейда и партнеры» Роман Бубнов.
— Этому способствует один из новых признаков подозрительной операции — поступление в банк информации о признаках мошенничества, а также о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту накануне или в момент совершения операции, — пояснил он.
К сожалению, уточнил юрист, существующий механизм противодействия дистанционным мошенникам и дропам таков, что банк первоначально принимает меры и только потом начинает разбирательство.
Что делать, когда мошенники вовлекают в пособничество
В пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) посоветовали: переводить деньги, полученные «по ошибке», ни в коем случае нельзя. Необходимо позвонить в банк и сообщить, что поступил неизвестный перевод, и описать ситуацию, отметили там.
— Таким образом можно обезопасить себя от вовлечения в мошенническую схему и избежать роли дропа поневоле. А также показать кредитной организации свою добросовестность, тем самым избежав ненужных для себя ограничений, — согласен Роман Бубнов. — Дальнейшие действия необходимо предпринимать уже с учетом рекомендаций банка.
В пресс-службе АРФГ также рекомендуют сразу после звонка в кредитную организацию обратиться в полицию.
— Очень важно после того, как поступил перевод, не отвечать на звонки с неизвестных и незнакомых номеров и на сообщения от незнакомцев в мессенджере, — отметили в ассоциации.
С одной стороны, это покажет мошенникам, что их попытки тщетны, с другой, позволит избежать воздействия социальной инженерии.
При поступлении ошибочного перевода необходимо незамедлительно обратиться в банк, сообщить о случившемся и попросить вернуть деньги по реквизитам отправителя, посоветовали и в ЦБ.
Если же жертва уже совершила перевод, а потом у нее закрались сомнения, то и в этом случае эксперты советуют обратиться в банк. По словам Александра Терентьева, на то, чтобы не попасть в базу ЦБ, это уже не повлияет, но необходимо совершить все необходимые шаги для того, чтобы в будущем доказать свою невиновность: уведомить банк об ошибочной операции, написать заявление в полицию о факте мошенничества, предоставить все номера, с которых осуществлялись звонки.
Если гражданин незаслуженно попал под санкции банка, то отстаивать свою правоту он может путем обращения в ЦБ, а если и он отказывает в снятии ограничений, следует обратиться в суд, рассказал Роман Бубнов. Шансы доказать свою правоту возрастают, если предоставить максимальное количество доказательств, в том числе копий материалов проверки полиции по поводу собственного заявления, своей непричастности к действиям злоумышленников.