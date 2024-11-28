В России вдвое выросли продажи дорогих смартфонов

С января по октябрь в России было продано 24,1 млн устройств на сумму 582 млрд руб., следует из данных, предоставленных МТС. В натуральных показателях объем проданных гаджетов почти не изменился (+0,5%), а в денежном выражении вырос на 13%. По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя стоимость смартфона увеличилась с 21,5 тыс. до 24,2 тыс. руб.
Самый высокий рост продаж год к году был у смартфонов стоимостью от 80 тыс. до 100 тыс. руб.: они увеличились на 96% в штуках и на 65% в деньгах. Всего было продано 539 тыс. таких смартфонов на сумму 48 млрд руб. Лидерами продаж в этом сегменте стали Apple iPhone 15 128 ГБ, Apple iPhone 15 256 ГБ и Samsung Galaxy S24 256 ГБ. В целом 95% этого сегмента занимают три бренда: помимо Apple, это Samsung и Xiaomi с долями 67%, 25% и 3%, соответственно.
За девять месяцев этого года продажи росли во всех ценовых категориях, кроме смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. — их продажи сократились на 18% в штуках и на 11% в деньгах. В то же время они продолжают занимать самую заметную долю продаж — около трети в натуральном выражении.
При этом на смартфоны, стоимостью от 80 тыс. до 100 тыс. руб., в натуральном выражении приходилось 2% рынка, а 70% продолжают занимать устройства стоимостью до 20 тыс. руб. Еще 11% — это смартфоны стоимостью 20−30 тыс. руб. На самый дорогой сегмент — от 100 тыс. руб. — приходится 4% продаж.
В то же время самые дорогие устройства держат за собой самую большую долю продаж в денежном выражении — на них пришлось 22% всех потраченных покупателями средств. На смартфоны нескольких наиболее бюджетных категорий стоимостью до 20 тыс. руб. приходится 35% продаж. Еще по 10% продаж пришлось на гаджеты стоимостью 20−30 тыс. руб. и 60−80 тыс. руб.
Двукратный рост продаж смартфонов стоимостью от 80 тыс. до 100 тыс. руб. зафиксировали и в Wildberries. Представитель компании связал это с ростом предложения устройств этого ценового сегмента на площадке. В частности, появилось большое количество новых продавцов, импортирующих флагманские модели китайских брендов, поделился он.
Росли продажи таких смартфонов и дороже также на «Яндекс Маркете», рассказал представитель пресс-службы компании. Этот тренд он объяснил увеличением покупок смартфонов Apple — за 10 месяцев 2024 года продажи iPhone на маркетплейсе выросли в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Чаще всего покупатели отдают предпочтение предыдущим моделям — iPhone 15 и 15 Pro.
Аналогичный тренд отметили и в Ozon: «Прежде всего это объясняется изменением потребительских привычек — сейчас клиенты предпочитают покупать онлайн в том числе дорогостояющие гаджеты, покупатели больше доверяют маркетплейсам. И это выражается в первую очередь в увеличении спроса на устройства премиальных брендов. Также на динамику продаж влияет расширение ассортимента», — поделились там.
Продажи смартфонов стоимостью от 80 тыс. руб. росли и в прошлом году. Тогда эксперты объясняли это ожиданием потребителей, что стоимость устройств будет расти на фоне курса валют.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет прирост в этом сегменте тем, что устройства среднего класса зачастую уходят в верхний сегмент из-за роста цен. Кроме того, сейчас идут активные распродажи: «Многие устройства, например Samsung Galaxy S24 Ultra можно купить по цене ниже 100 тыс. руб., и многие воспринимают это как супер предложение, поэтому продажи пошли вверх, — рассуждает Муртазин. — Люди выбирают на долгий срок: они считают, что, если они купят дорогое устройство, оно прослужит дольше, четыре-пять», — объяснил эксперт.