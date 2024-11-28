В России вдвое выросли продажи дорогих смартфонов

Самый высокий рост продаж год к году был у смартфонов стоимостью от 80 тыс. до 100 тыс. руб.: они увеличились на 96% в штуках и на 65% в деньгах. Всего было продано 539 тыс. таких смартфонов на сумму 48 млрд руб. Лидерами продаж в этом сегменте стали Apple iPhone 15 128 ГБ, Apple iPhone 15 256 ГБ и Samsung Galaxy S24 256 ГБ. В целом 95% этого сегмента занимают три бренда: помимо Apple, это Samsung и Xiaomi с долями 67%, 25% и 3%, соответственно.