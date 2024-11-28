В России почти пропали фальшивые доллары

Так, в третьем квартале в России было выявлено 165 фальшивых долларовых купюр — это стало новым историческим минимумом. Предыдущий минимум был в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук.
За год количество поддельных американских купюр в стране сократилось в 2,6 раза. При этом за последние десять лет их среднее число составляло 613.
В то же время внимание мошенников переключается на купюры из других стран, в частности евро. Доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть — это максимум с первого квартала 2023 года, хотя еще кварталом ранее она составляла лишь 2,5%, а за аналогичный период прошлого года — 16%.
В среду корреспондент РИА Новости выяснил, что в обменниках Анкары перестали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца. Объясняют это большим количеством фальшивок на рынке.