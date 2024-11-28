В России почти пропали фальшивые доллары

В то же время внимание мошенников переключается на купюры из других стран, в частности евро. Доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть — это максимум с первого квартала 2023 года, хотя еще кварталом ранее она составляла лишь 2,5%, а за аналогичный период прошлого года — 16%.