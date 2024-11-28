Турпоток россиян на Мальдивы в октябре достиг пятилетнего рекорда

В октябре 2024 года турпоток россиян на Мальдивы оказался рекордным для этого месяца с 2019 года. Страну посетили 22,6 тыс. россиян — это почти на 28% больше, чем в октябре 2023 года, когда в республику приехали 17,7 тыс. туристов из России. Количество визитов российских туристов учитывает статистика Министерства туризма Мальдивской Республики, с которой ознакомился РБК.
В октябре Россия была лидером среди стран, откуда на Мальдивы приезжают иностранцы: доля россиян среди всех пребывающих туда иностранцев составила 13,1%. На втором месте оказалась Германия с долей 11,4%, а следом шел Китай с долей 10,8%.
По итогам десяти месяцев 2024 года российский турпоток на Мальдивы вырос менее заметными темпами. В январе—октябре 2024 года республику посетили 184,9 тыс. россиян, что на 6% больше, чем год назад (174,6 тыс.). Больше — 188,8 тыс. визитов — было за этот период только в 2021 году.
Доля российских туристов среди всех иностранцев в республике за десять месяцев составила 11,1%. Россия оказалась на втором месте после Китая с 14,4% (239,7 тыс.).
Почему растет турпоток на Мальдивы
В октябре Средиземное море становится холодным, и в Турции — самом популярном у россиян зарубежном направлении отдыха — заканчивается пляжный сезон, поэтому отдыхающие переориентируются на другие курорты, говорит гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. На популярных курортах Азии — например, в Таиланде — в это время еще дожди, и на фоне этого Мальдивы в этом году могли получить больше туристов. В ноябре и декабре, когда на Мальдивах будет высокий сезон, путешественников из России там будет еще больше, ожидает эксперт.
Мальдивские острова традиционно считались люксовым направлением отдыха. Но за последние несколько лет поездки туда для россиян в силу ряда причин стали более доступными. Российский турпоток на Мальдивы резко вырос после пандемии COVID-19, напоминает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Так, в январе—декабре 2021 года, по данным местного Минтуризма, россияне посетили республику 222,4 тыс. раз. Это в 2,6 раза больше, чем в доковидном 2019 году, когда в стране было 83 тыс. туристов из России. Тогда это направление было одним из немногих открытых для посещения туристов. На островах были лояльные условия для въезда, к тому же мест стало больше, так как китайские туристы не выезжали из страны, а европейцы ездили значительно меньше, указывали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). А для россиян, в свою очередь, в это время были закрыты престижные европейские курорты.
Изменения способствовали росту популярности Мальдив у туристов из России как в сегменте люксового, так и более доступного отдыха. Например, с 2021 года россияне стали чаще останавливаться в гестхаусах — это небольшие отели, расположенные на островах, которые выбирали самостоятельные туристы. Бюджетные туры на Мальдивы на чартерных рейсах с размещением в гестхаусе запускал осенью 2022 года и туроператор Coral Travel — цены там стартовали от 180 тыс. руб. на двоих на неделю. В результате на острова поехали не только обеспеченные клиенты, которые до пандемии составляли основу российского турпотока на Мальдивы, но и массовые клиенты со «средним» бюджетом, отмечала АТОР: соотношение организованного и индивидуального турпотока сравнялось.
Еще одним фактором стало снижение доступности для россиян некоторых других популярных зарубежных направлений отдыха. Так, например, в 2023 году на фоне подорожания турецких курортов отдых на Мальдивах оказался сопоставим с Турцией. Цена проживания в отелях 5 звезд люксового сегмента Турции действительно сравнялись с Мальдивами, подтвердили в «Интуристе». Например, летом 2024 года тур на десять ночей в Турцию в отель пять звезд с системой «все включено», по данным АТОР, в среднем стоил 235−300 тыс. руб. на двоих. Для сравнения: цена тура на Мальдивы на десять ночей в июне 2024 года в среднем составила в 347,1 тыс. руб.
Росту турпотока на Мальдивы из России способствует большой объем авиационной перевозки, указывает Горин. «Аэрофлот» еще с мая 2022 года возобновил прямые рейсы до Мале. В сентябре о запуске прямых рейсов на Мальдивы объявили туроператоры Anex и «Интурист».
К тому же на этом направлении не так сказываются колебания курсов валют, так как Мальдивы — это сегмент люксового туризма, который посещает более платежеспособная аудитория. Еще один фактор роста турпотока — высокий уровень гостиничной базы, добавляет Горин.
Если число поездок российских туристов на Мальдивы и дальше будет расти, Россия сможет повторить или хотя бы приблизиться к результату 2021 года уже по итогам текущего года, прогнозировали в АТОР.