Турпоток россиян на Мальдивы в октябре достиг пятилетнего рекорда

Мальдивские острова традиционно считались люксовым направлением отдыха. Но за последние несколько лет поездки туда для россиян в силу ряда причин стали более доступными. Российский турпоток на Мальдивы резко вырос после пандемии COVID-19, напоминает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Так, в январе—декабре 2021 года, по данным местного Минтуризма, россияне посетили республику 222,4 тыс. раз. Это в 2,6 раза больше, чем в доковидном 2019 году, когда в стране было 83 тыс. туристов из России. Тогда это направление было одним из немногих открытых для посещения туристов. На островах были лояльные условия для въезда, к тому же мест стало больше, так как китайские туристы не выезжали из страны, а европейцы ездили значительно меньше, указывали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). А для россиян, в свою очередь, в это время были закрыты престижные европейские курорты.