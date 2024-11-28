Связанная с O1 Properties компания подала иск о собственном банкротстве

Компания «О1 Пропертиз Финанс» направила в московский арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Это следует из информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел 22 ноября. Там же сказано, что спустя три дня компания подала ходатайство о приобщении к процессу дополнительных документов. Другие детали в карточке дела пока не раскрываются. Получить комментарий представителя «О1 Пропертиз Финанс» не удалось.
Сама компания была зарегистрирована в 2009 году, ее основной вид деятельности — вложение в ценные бумаги, свидетельствуют данные системы СПАРК. Она принадлежит Mystorella Trading Limited, основной владелец которой — Сотия Константиноу, говорится в выписке из торгового реестра Кипра. Компания была создана под привлечение средств с рынков долгового капитала для финансирования операционной деятельности структур группы O1 Properties Limited. Последняя является головной компанией O1 Properties — одного из крупнейших собственников офисов класса А в Москве, говорится в ее отчетности за первые шесть месяцев 2022 года. Ее представитель на запрос РБК не ответил.
Чем известна O1 Properties
Инвесткомпания, по собственным данным, владеет и управляет 11 бизнес-центрами общей площадью порядка 624 тыс. кв. м. В ее портфеле, к примеру, комплексы «Белая площадь» на Лесной улице, Lighthouse на Валовой улице, Silver City на Садовнической набережной и другие. По итогам 2023 года O1 Properties заняла шестое место в рейтинге российских рантье журнала Forbes с доходом от аренды в $285 млн.
О1 Properties была создана основателем O1 Group и экс-совладельцем банка «Открытие» Борисом Минцем. Летом 2018 года Минц в ходе урегулирования долговых обязательств передал контроль над О1 Properties кипрской Riverstretch Trading & Investments. Сейчас этой компании принадлежит в О1 Properties около 61,17% акций, следует из приложения к отчету эмитента. Другие владельцы долей — Yofoura Holding Limited (ей принадлежит 20,08%) и Douschan Company Limited (17,1%). Основной бенефициар Riverstretch Trading & Investments, как следует из данных СПАРК, — бизнесмен Павел Ващенко, которому в 2011 году принадлежало 25% компании «Регион портфельные инвестиции» (эта компания, которая сейчас называется УК «Портфельные инвестиции», входит в структуру инвесткомпании «Регион»).
Из отчетности «О1 Пропертиз Финанс» следует, что она осуществляет выпуск и размещение облигаций. Получаемые в ходе этого процесса средства направляются в том числе на предоставление процентных займов другим структурам группы и на приобретение прав требования на основании договоров уступки, сказано там.
O1 Properties Limited выступает поручителем минимум по трем размещениям компании, говорится в отчете «О1 Пропертиз Финанс» за 2023 год. Речь идет о выпуске бумаг на 15 млрд руб. в 2015 году (купонный доход — 6%), на $335 млн в феврале 2017 года (купонный доход — Европейская межбанковская ставка Euribor + 2%) и на $150 млн в мае того же года (купонный доход — Euribor + 2%). Срок погашения первого займа — 27 сентября 2024 года, второго — 23 января 2026 года, третьего — 14 мая 2024 года. Выплата накопленного купонного дохода по ним производится раз в полгода, говорится в отчетности компании. Погашение двух последних займов предусмотрено в рублях по расчетному курсу, определяемому как текущий курс евро, умноженный на фиксированный валютный коэффициент.
Изначально сроки погашения всех трех выпусков облигаций были меньше — они должны были быть погашены в 2020—2021 годах. Но у компании возникли сложности с обслуживанием долгов. С 2018 года «О1 Пропертиз Финанс» допустила серию дефолтов по своим выпускам облигаций. По выпускам облигаций, поручителем в которых выступала O1 Properties Limited, владельцы бондов согласились перенести срок погашения.
Но летом этого года «О1 Пропертиз Финанс» допустила дефолт по 16-му купону облигаций в рамках выпуска на $335 млн, следует из документов компании на портале раскрытия корпоративной информации. Технический дефолт был зафиксирован 26 июля: компания в связи «с техническими перебоями в работе оборудования» по независящим от нее обстоятельствам не смогла выплатить владельцам бондов купонный доход за полгода в размере $10,2 млн. В результате с 14 августа у владельцев возникло право требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, следует из сообщения компании. В случае поступления такого требования компания должна погасить обязательства в течение семи рабочих дней.
В сентябре и октябре «О1 Пропертиз Финанс» направляла в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о намерении подать заявления о собственном банкротстве.
Кроме того, 4 сентября этого года компания «Регион траст» (входит в группу «Регион»), которая специализируется на управлении инвестиционными, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, подала иск к «О1 Пропертиз Финанс» и O1 Properties Limited на 12,8 млрд руб. В картотеке арбитражных дел суть иска не раскрывается, а следующее заседание по нему состоится в феврале следующего года. Но впоследствии «РИА Недвижимость» сообщал, что иск «Регион траста» связан со взысканием облигационного долга. Представитель истца говорил, что компания является владельцем облигаций, в установленный срок они не были погашены. Ответчик тогда заявление не признал и пообещал предоставить свою позицию к основному заседанию. РБК направил запрос в группу «Регион».