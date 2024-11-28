Связанная с O1 Properties компания подала иск о собственном банкротстве

Кроме того, 4 сентября этого года компания «Регион траст» (входит в группу «Регион»), которая специализируется на управлении инвестиционными, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, подала иск к «О1 Пропертиз Финанс» и O1 Properties Limited на 12,8 млрд руб. В картотеке арбитражных дел суть иска не раскрывается, а следующее заседание по нему состоится в феврале следующего года. Но впоследствии «РИА Недвижимость» сообщал, что иск «Регион траста» связан со взысканием облигационного долга. Представитель истца говорил, что компания является владельцем облигаций, в установленный срок они не были погашены. Ответчик тогда заявление не признал и пообещал предоставить свою позицию к основному заседанию. РБК направил запрос в группу «Регион».