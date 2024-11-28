Суда идут: контейнерные перевозки по Каспию планируют нарастить с 2025 года

В 2025 году по коридору Север — Юг через Каспий начнут наращивать контейнерные перевозки. Уже готовятся к сдаче четыре первых специальных судна. Этот маршрут поможет разгрузить Транссиб. Он на 54% выгоднее, чем автомобильные и железнодорожные аналоги через Дальний Восток, узнали «Известия». Грузы пойдут через порты Ростовской и Астраханской областей в иранскую гавань Бендер-Аббас и обратно. Коридор станет также альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Срок доставки грузов по этому судоходному коридору сократится в полтора раза.