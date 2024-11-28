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Россияне потеряли интерес к одному кредитному продукту

Российские банки в октябре 2024 года практически перестали повышать лимиты по кредитным картам. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Источник: Freepik

Оказалось, что из 47,1 миллиона обладателей кредиток меньше трех процентов смогли добиться от своего банка повышения лимита. В период с апреля по сентябрь данный показатель составлял 25 процентов. Кроме того, банки перестали стремиться к тому, чтобы повысить привлекательность этого инструмента. Например, уменьшились беспроцентные периоды. Прежде они могли доходить до года, а теперь составляют лишь 55−60 дней.

Как следствие, падает интерес населения к кредитным картам. В октябре россияне получили 1,67 миллиона таких карт, что оказалось минимальным результатом с мая 2022 года. А больше 30 процентов выданных кредиток остаются неактивными.

По данным Национального кредитного бюро, выдача кредитных карт в России в октябре снизилась почти на 22 процента. Если сравнивать показатели первого и второго осенних месяцев, то сокращение оценивается почти в 16 процентов.

Оказалось также, что невостребованный лимит по кредитным картам в пересчете на год составил уже почти триллион рублей.