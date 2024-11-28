Россияне потеряли интерес к одному кредитному продукту

Оказалось, что из 47,1 миллиона обладателей кредиток меньше трех процентов смогли добиться от своего банка повышения лимита. В период с апреля по сентябрь данный показатель составлял 25 процентов. Кроме того, банки перестали стремиться к тому, чтобы повысить привлекательность этого инструмента. Например, уменьшились беспроцентные периоды. Прежде они могли доходить до года, а теперь составляют лишь 55−60 дней.