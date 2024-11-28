Россияне потеряли интерес к одному кредитному продукту

Оказалось, что из 47,1 миллиона обладателей кредиток меньше трех процентов смогли добиться от своего банка повышения лимита. В период с апреля по сентябрь данный показатель составлял 25 процентов. Кроме того, банки перестали стремиться к тому, чтобы повысить привлекательность этого инструмента. Например, уменьшились беспроцентные периоды. Прежде они могли доходить до года, а теперь составляют лишь 55−60 дней.
Как следствие, падает интерес населения к кредитным картам. В октябре россияне получили 1,67 миллиона таких карт, что оказалось минимальным результатом с мая 2022 года. А больше 30 процентов выданных кредиток остаются неактивными.
По данным Национального кредитного бюро, выдача кредитных карт в России в октябре снизилась почти на 22 процента. Если сравнивать показатели первого и второго осенних месяцев, то сокращение оценивается почти в 16 процентов.
Оказалось также, что невостребованный лимит по кредитным картам в пересчете на год составил уже почти триллион рублей.