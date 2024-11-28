Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть

«Пакистан очень заинтересован в закупке российской нефти. Сейчас мы находимся на финальной стадии выработки механизма оплаты. Как только это будет согласовано, я думаю, все будет реализовано», — сказал он.
Ранее советник премьера Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан заявил РИА Новости, что Исламабад планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. По его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти.
В октябре экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в республику. Кроме того, Россия предлагала Пакистану покупать СПГ, в том числе «Новатэка», на спотовом рынке. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в 2023 году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7−1 миллиона тонн в год.