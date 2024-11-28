Один из крупнейших франчайзи KFC сменил структуру владельцев

В феврале 2019 года в «Эй Кей Раша» зашла структура Сбербанка, которая приобрела 9,99% компании (доли кипрской Lerondale Assets Ltd на тот момент находились в залоге у «дочки» Сбербанка). В пресс-службе Сбербанка поясняли РБК, что вхождение в капитал «Эй Кей Ресторантс Раша» было частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC. Компания, которая тогда управляла примерно 30 ресторанами KFC, планировала в течение трех лет увеличить число своих точек в Москве и Центральном федеральном округе до 100 (вся сеть на тот момент насчитывала около 750 точек). Сбербанк и дальше планирует инвестировать в развитие компании, утверждал в 2019 году гендиректор «Эй Кей Раша».