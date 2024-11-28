Один из крупнейших франчайзи KFC сменил структуру владельцев

Компания «Эй Кей Раша» — один из крупнейших франчайзи ушедшей из России сети ресторанов быстрого питания KFC — сменила основного владельца, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). С 26 ноября 81% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша» принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФу) «Мой первый». Еще 8,9% — у другого ЗПИФа «Синтез». Оставшаяся часть по-прежнему у ООО «Сбербанк Инвестиции», которая владеет своей долей с 2019 года.
Управляющей компанией «Моего первого» выступает «Русь Менеджмент». По данным ЕГРЮЛ, 90% этой компании принадлежат Сергею Фролову, который, как следует из его профиля в заблокированной в России соцсети LinkedIn, ранее занимал должность вице-президента госкорпорации ВЭБ.РФ. Оставшаяся доля — у Ольги Родионовой, экс-главы компании «Красная Пресня» и гендиректора «Риверстреч капитал», владелец которой — Валерий Михайлов (акционер O1 Properties, одного из крупнейших собственников класса А в Москве).
«Синтезом», в свою очередь, управляет «Гамма Групп». По собственным данным, она занимает второе место в России по количеству ЗПИФов, находящихся в доверительном управлении.
До 26 ноября контрольный пакет «Эй Кей Раша» (90,01%), перешедший к двум ЗПИФам, принадлежал ООО «Лерондейл Эссетс Лимитед», следует из данных СПАРК. В августе 2024 года эту компанию вывели из кипрской юрисдикции, зарегистрировав ее в Калининградской области (ее владельцы не раскрываются).
РБК направил запросы в управляющие компании «Гамма групп» и «Русь Менеджмент». Гендиректор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов от комментариев отказался.
Чем известен франчайзи
Компания «Эй Кей Раша» была создана в 2010 году Александром Колобовым — основным владельцем ГК «Шоколадница». Lerondale Assets Limited получила 100% «Эй Кей Раша» в 2016 году. Бенефициарами кипрской компании по данным на 2019 год выступали Shoko Holding Ltd и бизнесмен Симан Поваренкин, бывший партнер Колобова.
В феврале 2019 года в «Эй Кей Раша» зашла структура Сбербанка, которая приобрела 9,99% компании (доли кипрской Lerondale Assets Ltd на тот момент находились в залоге у «дочки» Сбербанка). В пресс-службе Сбербанка поясняли РБК, что вхождение в капитал «Эй Кей Ресторантс Раша» было частью комплексного финансирования развития сети ресторанов KFC. Компания, которая тогда управляла примерно 30 ресторанами KFC, планировала в течение трех лет увеличить число своих точек в Москве и Центральном федеральном округе до 100 (вся сеть на тот момент насчитывала около 750 точек). Сбербанк и дальше планирует инвестировать в развитие компании, утверждал в 2019 году гендиректор «Эй Кей Раша».
После ухода в 2022 году с российского рынка владельца брендов KFC и Pizza Hut — американской Yum! Brands — «Эй Кей Раша» решила не переименовывать свои рестораны и продолжить работать под прежними вывесками, пока это позволяют ее действующие лицензионные соглашения. Большинство договоров на использование бренда KFC у ООО «Эй Кей Раша» действуют до 2035 года. Это дает право компании не переименовывать заведения, сообщали источники «Коммерсанта». Эту информацию изданию подтверждал и Чижов. На текущий момент у «Эй Кей Раша» работает 97 точек — все под брендом KFC, уточнил РБК Чижов.
В январе 2024 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что компания «Юнирест», владеющая мастер-франшизой KFC и брендом Rostic’s в России, вела переговоры о покупке бизнеса «Эй Кей Раша». По оценкам гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Эй Кей Раша» составляет от 4 до 4,5 млрд руб. Выручка компании за 2023 год, как следует из ее бухгалтерской отчетности по РСБУ, составила 8,6 млрд руб., снизившись на 0,2% к прошлому году. Чистая прибыль выросла в 14 раз, до 107,4 млн руб., против 7,6 млн в 2022-ом.
РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка. В пресс-службе «Юнирест» отказались от комментариев.
Как KFC уходил из России
Сеть KFC в России самостоятельно и через франчайзи с 1993 года развивала американская компания Yum! Brands, владеющая маркой. На конец 2022 года в России работало около 1,1 тыс. заведений KFC, из которых Yum! Brands принадлежало только 66 ресторанов, остальные находились под управлением франчайзи. Всего у компании было 22 местных партнера, которые развивали бизнес KFC на своих территориях — в основном это были средние бизнесы, в управлении которых находилось по 30−50 ресторанов, рассказывал совладелец Rostic’s Константин Котов в интервью РБК.
В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Yum! Brands объявила о приостановке работы принадлежащих ей ресторанов KFC и Pizza Hut в России, а также о прекращении инвестиций и развития бизнеса в стране. В августе 2022 года компания заявила о полном уходе с российского рынка и о передаче прав собственности на рестораны местному партнеру. Работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны были сменить названия.
В апреле 2023 года новым владельцем бизнеса KFC в России стала компания «Смарт Сервис ЛТД», принадлежащая на паритетной основе Константину Котову и Андрею Осколкову. Ранее партнеры развивали по франшизе около 40 ресторанов KFC в Удмуртии, Кировской области, Татарстане и Пермском крае.
В результате сделки «Смарт Сервис» приобрела 100% компании «Юнирест» — российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC в России, а также 66 корпоративных ресторанов, операционная система и торговая марка бренда Rostiс’s. По условиям сделки все рестораны KFC должны быть постепенно переименованы в Rostic’s, в том числе заведения, работающие по франшизе. Но перейти под бренд Rostiс’s рестораны KFC смогут не сразу, так как у большинства партнеров были заключены соглашения на использование бренда на десять лет, но в разное время, ранее объяснял Котов.
В апреле 2024 года соглашения о переходе под бренд Rostic’s подписали 90% франчайзи сети: 750 российских ресторанов KFC из более 1,1 тыс. переименовались в Rostic’s, сообщала компания.
Как связаны Rostic’s и KFC
Yum! Brands заходила на российских рынок через партнера — «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, который открывал рестораны под брендом «Ростик’с». В 2005 году Yum! Brands договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик’с — KFC». В 2010 году Yum! Brands выкупила права на российские рестораны и права на бренд «Ростик’с», сохранив за сетью название KFC.