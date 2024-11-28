Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы плюсы и минусы покупок в долг в обход банка

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Возможность оплаты товара частями или в сплит предлагают многие маркетплейсы и другие сервисы. Что за этим стоит, агентству «Прайм» рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Источник: © РИА Новости

Она напомнила, что этот метод называется BNPL — «купи сейчас, плати позже» и используется продавцами для привлечения клиентов. При совершении покупки нужно оплатить лишь часть суммы, остальное списывается с карты через равные промежутки времени.

«Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой — если банк больше не дает им в долг», — пояснила эксперт.

Продукт не влияет на кредитную историю, однако за неуплату грозят штрафы и судебные иски. К плюсам относятся простота и доступность, к минусам — короткие сроки погашения и риск купить ненужное, заключила она.