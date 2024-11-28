Малые в форме: число занятых в МСП превысило 31 млн

В России число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло в полтора раза за время действия нацпроекта по его поддержке — до 31,5 млн человек в 2023 году. Это следует из доклада Минэка (есть у «Известий»). Несмотря на то что доля занятых в секторе — порядка 40% от общего числа работающих по стране, их вклад остается на уровне чуть выше 20% ВВП. Притом что в нацпроект закладывалась цель увеличить показатель до 32%. В основном сектор растет за счет самозанятых. Как власти будут менять подход к поддержке небольших компаний и почему они важны для экономики — в материале «Известий».