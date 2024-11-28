Малые в форме: число занятых в МСП превысило 31 млн

В России число занятых в сфере малого и среднего бизнеса выросло в полтора раза за время действия нацпроекта по его поддержке — до 31,5 млн человек в 2023 году. Это следует из доклада Минэка (есть у «Известий»). Несмотря на то что доля занятых в секторе — порядка 40% от общего числа работающих по стране, их вклад остается на уровне чуть выше 20% ВВП. Притом что в нацпроект закладывалась цель увеличить показатель до 32%. В основном сектор растет за счет самозанятых. Как власти будут менять подход к поддержке небольших компаний и почему они важны для экономики — в материале «Известий».
Сколько компаний МСП действует в России
Занятость в сфере малого и среднего бизнеса увеличилась в полтора раза с 2019 года — с момента запуска нацпроекта по поддержке МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы. В 2023-м число работающих в этом секторе достигло 31,45 млн человек — сюда входят ИП и самозанятые. Такие данные следуют из доклада Минэка «О состоянии малого и среднего предпринимательства в России и мерах по его развитию за 2019−2023 годы», в котором в том числе подводятся итоги работы нацпроекта.
— Рост сектора обеспечила комплексная поддержка бизнеса в рамках нацпроекта: это таргетно выстроенные финансовые инструменты, образовательная поддержка для всех категорий предпринимателей, развитие инфраструктуры для бизнеса в виде промпарков и технопарков и многое другое, — заявила «Известиям» замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Действие нацпроекта завершается в 2024 году. Когда власти его запускали, они ставили перед собой три основных задачи:
— увеличение числа занятых в сфере бизнеса, включая ИП, до 25 млн человек к концу 2024 года;
— рост доли МСП в валовом внутреннем продукте до 32,5% к концу 2024-го;
— повышение доли экспорта субъектов бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта до 10% к концу действия нацпроекта.
Первая задача выполнена. Впрочем, основной рост произошел за счет самозанятых. Этот режим запустили в 2019 году в пилотном формате в четырех регионах, а с середины 2020-го его распространили на всю страну. К 2023-му их число увеличилось до 9 млн, следует из доклада Минэка.
Вместе с тем вклад малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2022 года (наиболее свежая оценка, приведенная в документе) составил 21%. В предыдущие годы показатель колебался между 20% и 21%.
В докладе Минэка нет информации о том, какую долю МСП занимают в зарубежной торговле. По наиболее свежим данным, с 2019-го по 2021 год несырьевой экспорт сектора вырос на треть, до $50 млрд. Впрочем, последние годы были неблагоприятными для международной торговли: сначала этому мешали закрытые из-за пандемии границы, а затем ситуацию усложнили санкции.
Сегодня доля занятости в МСП составляет порядка 40% от общего числа всех работающих людей (по данным Росстата, в 2023-м их число составило 73 млн человек), отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Но вклад бизнеса в ВВП остается на уровне чуть выше 20% по итогам 2022-го.
Свою роль играет подход к тому, как власти учитывают результат деятельности самозанятых, отметил директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской Академии Степан Земцов. Он объяснил: пока что работающие на себя не сдают отчетность в Росстат, поэтому могут не учитываться в исчислении создаваемого ВВП. Однако с 1 января 2025-го самозанятые будут предоставлять сведения в Службу госстатистики.
С другой стороны, нередки ситуации, когда человек перестает работать по найму, но продолжает сотрудничать с компанией, при этом будучи самозанятым. Так организации экономят на сборах в бюджет: за человека в штате необходимо платить соцвзносы и НДФЛ, а налог на профдоход составляет 4−6%.
В европейских странах доля малых и средних предприятий в ВВП достигает порядка 50−60%, а занятость в них — около 70%, отметил Ярослав Кабаков. В частности, в Великобритании и Германии бизнес обеспечивает 51% и 53% ВВП соответственно. В Китае доля МСП еще выше — 60%, а занятости в этом секторе экономики — 80%, уточнил эксперт.
Менее высокая занятость в малом бизнесе в России по сравнению с другими государствами связана с тем, что там в основном развита сфера услуг. Именно в этом секторе сосредоточено наибольшее число небольших предприятий, добавила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Для России развитие сектора МСП критически важно, так как оно способствует снижению безработицы, диверсификации экономики и обеспечению ее устойчивости благодаря гибкости и способности адаптироваться к изменениям, считает Ярослав Кабаков. Это особенно необходимо в условиях западных ограничений, когда крупным компаниям гораздо сложнее было перенастраивать бизнес, тогда как мелкие приспосабливались быстрее.
Какие меры поддержки МСП есть в России
Основная поддержка, которую государство оказывает сектору в соответствии с нацпроектом, — это льготные кредиты, напомнил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Среди них, например, льготные инвестиционные ссуды, займы для высокотехнологичных МСП под 3% годовых, лизинг оборудования по льготным ставкам.
Наибольший прирост занятости в секторе наблюдается в информационных технологиях, сфере услуг (в частности, в консалтинге и маркетинге), а также в ремонте и обслуживании, заявил генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин. В их число также входят организации из приоритетных отраслей — обрабатывающей промышленности, технологические компании, ИТ, туризм, добавил Александр Исаевич.
Наиболее популярная льготная программа для МСП — «1764»: по ней субсидия банкам рассчитывается как ключевая ставка, уменьшенная на 8,75% для малых и на 7,75% для средних предприятий, при этом максимальная ставка составляет 15,75%. Программа действует с 2019 года, однако с середины 2024-го лимиты исчерпались, и государство их не пополнило. Ожидается, что с 2025 года она перестанет действовать.
В новом шестилетнем цикле, с начала 2025-го действующий нацпроект по поддержке МСП станет федеральной программой в рамках нового, более крупного нацпроекта — «Эффективная и конкурентная экономика». Его детали пока не раскрыты.
В бюджете на следующую трехлетку на него заложено порядка 180 млрд рублей, а самая крупная статья расходов рассчитана на субсидирование ранее выданных кредитов МСП.
Глава Минэка Максим Решетников напомнил, что в новом федеральном проекте важно изменить подход: уйти от количественных к качественным ориентирам, писали ранее «Известия». Согласно указу президента, до 2030 года необходимо обеспечить реальное увеличение дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.
Как отметил Ярослав Кабаков из ИК «Финам», для дальнейшего роста сектора государству стоит расширить доступ бизнеса к госзакупкам, снизить административные барьеры, стимулировать экспорт и поддерживать цифровизацию. Он уточнил: увеличение доли малого бизнеса в ВВП потребует улучшения инвестиционного климата и повышения доступности финансирования для этой категории предпринимателей.