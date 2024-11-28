Эксперты рассказали, как получить налоговый вычет по пенсионным продуктам за 2024 год

«Все те россияне, которые задумываются о будущем и дополнительно отчисляют пенсионные взносы на формирование негосударственной пенсии, могут получить так называемый социальный вычет. Из расходов на эти цели, сделанных в 2024 году, можно вернуть 13%, но не более 150 тыс. рублей за год (в совокупности с расходами, связанными с лечением, своим обучением, фитнесом и другими расходами, предусмотренными налоговым законодательством)», — пояснили в НПФ. Там отметили, что со следующего года в отношении взносов на формирование негосударственной пенсии, уплаченных с 1 января 2025 года, сумма налогового вычета значительно увеличится. Дело в том, что вступят в силу изменения, в рамках которых с пенсионных взносов на негосударственную пенсию вместо социального вычета будет предоставляться вычет на долгосрочные сбережения граждан, размер которого составит до 400 тыс. рублей в год. «Получить социальный налоговый вычет с сумм, уплаченных до 1 января 2025 года по заключенному с НПФ договору негосударственного пенсионного обеспечения (такой договор может быть заключен не только в свою пользу, но и в пользу членов семьи и близких родственников, а также находящихся под опекой или попечительством детей-инвалидов), можно несколькими способами», — пояснили эксперты,
Во-первых, по их словам, такой вычет в текущем налоговом периоде предоставляется через бухгалтерию по месту работы при условии, что пенсионные взносы удерживаются из заработной платы и перечисляются в НПФ работодателем. Для этого требуется подать по месту работы соответствующее заявление. С этого момента работодатель будет предоставлять социальный налоговый вычет при каждом удержании пенсионного взноса по договору из вашей заработной платы. Таким образом, часть вашей зарплаты, ежемесячно получаемая на руки, подрастет. Второй вариант предполагает оформление вычета через налоговый орган по месту жительства. Для этого необходимо:
— заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором была произведена уплата взносов;
— получить справку о доходах и суммах налога физического лица из бухгалтерии по месту работы за соответствующий год;
— подготовить документы, необходимые для получения налогового вычета: выписку с пенсионного счета об объеме уплаченных за прошедший календарный год пенсионных взносов, копию договора с НПФ и копию лицензии фонда. Как правило, все эти документы можно скачать в личном кабинете на сайте вашего НПФ;
— предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию и собранный пакет документов.
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором. Проверка декларации и приложенных документов проводится в течение трех месяцев с даты подачи документов. Впрочем, декларацию и документы можно подать и онлайн в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
Третий вариант предполагает оформление социального вычета в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Заявление на получение социального вычета заполняется автоматически на основании сведений о доходах, поступающих в налоговые органы за соответствующий год. По истечению 30 календарных дней инспекция примет решение о выплате или отказе.
«Важно помнить, что право вернуть НДФЛ в связи с получением вычета сохраняется за налогоплательщиком в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ по итогам года, в котором производилась уплата пенсионных взносов», — пояснили эксперты.
Ранее, 13 ноября, стало известно, что глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо в адрес главы Минфина Антона Силуанова с предложением изменить правила выплаты социального вычета, чтобы исключить потерю средств граждан.