Эксперты рассказали, как получить налоговый вычет по пенсионным продуктам за 2024 год

«Все те россияне, которые задумываются о будущем и дополнительно отчисляют пенсионные взносы на формирование негосударственной пенсии, могут получить так называемый социальный вычет. Из расходов на эти цели, сделанных в 2024 году, можно вернуть 13%, но не более 150 тыс. рублей за год (в совокупности с расходами, связанными с лечением, своим обучением, фитнесом и другими расходами, предусмотренными налоговым законодательством)», — пояснили в НПФ. Там отметили, что со следующего года в отношении взносов на формирование негосударственной пенсии, уплаченных с 1 января 2025 года, сумма налогового вычета значительно увеличится. Дело в том, что вступят в силу изменения, в рамках которых с пенсионных взносов на негосударственную пенсию вместо социального вычета будет предоставляться вычет на долгосрочные сбережения граждан, размер которого составит до 400 тыс. рублей в год. «Получить социальный налоговый вычет с сумм, уплаченных до 1 января 2025 года по заключенному с НПФ договору негосударственного пенсионного обеспечения (такой договор может быть заключен не только в свою пользу, но и в пользу членов семьи и близких родственников, а также находящихся под опекой или попечительством детей-инвалидов), можно несколькими способами», — пояснили эксперты,