Чернышенко оценил уровень безработицы в России

«Тема обеспечения кадрами, безусловно, является сейчас, наверное, самой горячей и самой актуальной. Мы все понимаем, что этот исторический показатель низкого уровня безработицы — 2,4% — это, скорее, нельзя относить к достижениям. Это у нас тревожный достаточно показатель, который иллюстрирует критическое напряжение усилий в нашем обществе по обеспечению кадрами нашей промышленности, нашей экономики», — сказал зампред правительства в ходе пленарного заседания об основных подходах обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики в соответствии с региональным запросами.