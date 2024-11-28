ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 ₽

Центробанк России показал варианты для изображений, которые пойдут на стороны обновленной купюры в 1000 ₽ Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.
«В прошлом году мы также представили банкноту 1000 ₽ с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее, дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе», — сказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, символы на банкноте «должны объединять, а не порождать споры». «Поэтому приняли достаточно сложное для нас решение: сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов», — добавила она.
Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из них регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре:
- здание Вятского художественного музея в Кирове.
- главный корпус Казанского федерального университета.
- усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области.
- музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии.
- Дворец земледельцев в Казани.
- дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске.
- Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области.
- международный аэропорт Гагарин в Саратове.
- музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске.
- музей народного творчества в Пензе.
- музейно-выставочный центр «Самара космическая».
- памятник Салавату Юлаеву в Уфе.
- Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах.
- Монумент Славы в Самаре.
- музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино».
- музей истории Оренбурга.
- музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области.
- изображение старинной парусной волжской баржи.
- здание Пермского краеведческого музея.
- президентский мост через Волгу в Ульяновске.
- центр семьи «Казан» в Казани.
Эти объекты будут вынесены на голосование. Они были отобраны с «опорой на рекомендации региональных экспертных групп», а позднее — с учетом оценок членов консультативного совета. «На самом деле он, конечно, не такой уж короткий, сейчас 25 объектов из самых разных мест Приволжского округа — памятники, музеи, театры, университеты, мосты», — добавила Набиуллина.
После еще одного этапа экспертного обсуждения варианты для оборотной стороны купюры будут вынесены на открытое голосование граждан.
Лицевая сторона останется прежней — с изображениями Нижнего Новгорода. «Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году», — сообщила глава ЦБ.
Банкнота номиналом 1000 ₽ посвящена Приволжскому федеральному округу. Изначально на ней были изображены — на лицевой стороне — Никольская башня Кремля в Нижнем Новгороде, а также другие знаковые места — слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.