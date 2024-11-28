ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 ₽

«В прошлом году мы также представили банкноту 1000 ₽ с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее, дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе», — сказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, символы на банкноте «должны объединять, а не порождать споры». «Поэтому приняли достаточно сложное для нас решение: сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов», — добавила она.