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ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 ₽

ЦБ показал, изображения каких объектов предложат для дизайна купюры в 1000 ₽ Купюру представили в прошлом году, но тогда возник скандал из-за изображения церкви без креста. Новый вариант выберут голосованием граждан.

Источник: Reuters

Центробанк России показал варианты для изображений, которые пойдут на стороны обновленной купюры в 1000 ₽ Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста.

«В прошлом году мы также представили банкноту 1000 ₽ с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее, дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе», — сказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, символы на банкноте «должны объединять, а не порождать споры». «Поэтому приняли достаточно сложное для нас решение: сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов», — добавила она.

Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из них регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре:

  • здание Вятского художественного музея в Кирове.
  • главный корпус Казанского федерального университета.
  • усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области.
  • музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии.
  • Дворец земледельцев в Казани.
  • дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске.
  • Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области.
  • международный аэропорт Гагарин в Саратове.
  • музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске.
  • музей народного творчества в Пензе.
  • музейно-выставочный центр «Самара космическая».
  • памятник Салавату Юлаеву в Уфе.
  • Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах.
  • Монумент Славы в Самаре.
  • музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино».
  • музей истории Оренбурга.
  • музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области.
  • изображение старинной парусной волжской баржи.
  • здание Пермского краеведческого музея.
  • президентский мост через Волгу в Ульяновске.
  • центр семьи «Казан» в Казани.

Эти объекты будут вынесены на голосование. Они были отобраны с «опорой на рекомендации региональных экспертных групп», а позднее — с учетом оценок членов консультативного совета. «На самом деле он, конечно, не такой уж короткий, сейчас 25 объектов из самых разных мест Приволжского округа — памятники, музеи, театры, университеты, мосты», — добавила Набиуллина.

После еще одного этапа экспертного обсуждения варианты для оборотной стороны купюры будут вынесены на открытое голосование граждан.

Лицевая сторона останется прежней — с изображениями Нижнего Новгорода. «Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году», — сообщила глава ЦБ.

Банкнота номиналом 1000 ₽ посвящена Приволжскому федеральному округу. Изначально на ней были изображены — на лицевой стороне — Никольская башня Кремля в Нижнем Новгороде, а также другие знаковые места — слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.