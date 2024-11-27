Выверенный риск: кем окажутся министры экономического блока у Трампа

Перед выборами президента США Дональд Трамп обещал масштабную перестройку всей экономики страны — а заодно и мировой. Планы нововведений, от которых он не отказывается и сейчас, включают снижение налогов, упрощение работы с криптовалютами и создание национального резерва биткоинов, а также импортных пошлин для всех иностранных поставщиков, включая не только Китай и ЕС, но также и соседей из Канады и Мексики. Тем не менее формирующаяся команда президента пока не производит впечатления склонной к резким действиям. Подробнее о номинантах на ключевые экономические должности в новой американской администрации — в материале «Известий».
Минфин: Скотт Бессент
Пожалуй, главный экономический пост в администрации займет (при его утверждении сенатом, в чем, впрочем, мало сомнений) 62-летний Скотт Бессент, опытный управляющий хедж-фондов. В политической жизни США Бессент до этого момента никак не участвовал и широкой публике знаком не был. Это, однако, вполне в стиле Трампа, который предпочитает выдвигать на многие должности людей из бизнеса и финансового сектора, которых он хорошо знает лично. Люди, работавшие с Бессентом, свидетельствуют о его интересе и глубоком знании процессов, происходящих в мировой экономике.
Бессент лишь в этом году стал активным сторонником Трампа: в прежние годы, бывало, он являлся донором Демократической партии. Более того, он работал под руководством либерального миллиардера Джорджа Сороса, хотя это само по себе еще ни о чем не говорит. Причиной перехода на сторону повестки Трампа сам Бессент называет экономическую политику администрации Байдена, которая привела к самому сильному всплеску инфляции в США за последние 40 лет, включая и раздувание расходов бюджета. Кроме того, он недоволен слишком жестким регулированием, ставшим нормой в последние годы.
Вкратце, Бессент предлагает Трампу политику «трех троек». Она предполагает снижение дефицита бюджета до 3% ВВП (вместо нынешних 6%) к 2028 году, достижение показателей экономического роста до 3% в год, а также увеличение добычи нефти на 3 млн баррелей в сутки. Всё это должно быть обеспечено за счет дерегулирования и иных мер в поддержку роста.
Название плана было вдохновлено программой «трех стрел» японского премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в позапрошлом году террористом. Абэ, к слову, был одним из тех иностранных правителей, которые могли похвастаться дружбой с Дональдом Трампом.
А вот эпичные проекты по развитию криптовалютного сектора, предлагаемые многими сподвижниками старого нового президента, могут столкнуться с проблемами — Бессент, судя по всему, не фанат биткоина. Не в последнюю очередь поэтому курс цифровой валюты пережил сильную коррекцию после объявления номинанта, так и не достигнув отметки в $100 тыс. Впрочем, это может быть связано с банальной фиксацией прибыли в момент, когда масштабное послевыборное ралли «крипты» банально выдохлось. Как бы то ни было, но многие сторонники криптовалют, включая Илона Маска, поддерживали на эту позицию другого кандидата — Говарда Лютника.
Министерство торговли: Говард Лютник
…который в итоге возглавил второе по значимости экономическое ведомство — министерство торговли. Задача ведомства состоит в обеспечении интересов компаний за рубежом, проведении торгово-экономической политики и в целом регулировании экономики страны. В отличие от Бессента, Лютник — криптоэнтузиаст. В целом он является сторонником Трампа уже давно, разделяя основные взгляды своего вероятного будущего начальника.
В частности, он считает снижение налогов отличной вещью, ссылаясь на опыт США начала XX века, когда страна вообще не знала прямого налогообложения, формируя бюджет за счет внешнеторговых пошлин. Кроме того, он неоднократно резко высказывался против переноса американских производств в другие страны, считая это «бредом элиты с побережья».
Пока остается вопросом, как Лютник и Трамп будут вести промышленную политику, которую продвигала текущая администрация. Например, в рамках Акта о чипах и науке, который предоставлял средства высокотехнологичной индустрии страны — в первую очередь производства полупроводников. С одной стороны, республиканцы в принципе не большие любители финансировать промышленность из бюджетного кармана, да и расходы надо сокращать. С другой, в условиях торговой войны и деглобализации поддержка национального производителя в том или ином виде является безальтернативной мерой. Особенно если речь о стратегически важной отрасли, которая колоссально отстала от конкурентов из Восточной Азии.
Буквально до конца этой недели самым перспективным кандидатом как минимум на одну из двух должностей называли бывшего торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В прессе и экспертном сообществе были немало удивлены тем фактом, что он пока остался без портфеля. Именно Лайтхайзер являлся самым ярым адептом политики высоких пошлин, и для ее осуществления он был бы самым логичным выбором.
Если Лютник не слишком значительно отличается от Лайтхайзера по взглядам на торговлю, то Бессент представляет собой нечто иное: классический образ республиканца — фискального консерватора, не склонного к резким шагам в экономической политике. Перед выборами он делал довольно интересные заявления, говоря о том, что угроза введения жестких тарифов является, по сути, переговорной стратегией, или «эскалацией ради деэскалации». Чтобы получить выгодные условия на переговорах, контрагента нужно как следует запугать (обычное дело в крупном бизнесе, в отличие от большой международной политики, где нужно блюсти политес).
В связи с этим новости о том, что США готовы ввести пошлины в размере 25% на всю продукцию из Канады и Мексики (с которыми американцы составляют зону свободной торговли NAFTA), скорее стоит трактовать именно в этом ключе. Позиции канадского правительства непопулярного премьера Джастина Трюдо и так очень слабые, а введение пошлин и вовсе сокрушит национальную экономику, у которой немного альтернатив (сейчас товарооборот с США составляет $900 млрд). Канада явно готова к уступкам по широкому кругу вопросов. Что касается Мексики, то от нее в первую очередь требуется сотрудничество по контролю миграционного потока из третьих стран в США. Вряд ли американцы собираются серьезно ввести жесткие тарифы против страны, которая заменила Америке китайских поставщиков по очень широкой номенклатуре торговых позиций.
Комиссия по ценным бумагам и биржам: неизвестно
Еще одна важнейшая должность, руководителя которой только предстоит выбрать, — Комиссия по ценным бумагам и биржам, являющаяся основным регулятором всего финансового рынка США. Список кандидатов тут довольно обширный, причем основными являются люди, имевшие или имеющие то или иное отношение к криптовалютному миру. К примеру, это Хестер Пирс, которая получила прозвище «криптомама» за стремление легализовать криптовалюту и как можно меньше ее регулировать. Другой вариант — бывший глава криптобиржи Binance Брайан Брукс.
Эти люди заместят на должности Гэри Генслера, который отличается весьма скептичным отношением к «крипте»: он долго тормозил внедрение биржевых фондов биткоина. Практически при любом раскладе существующие сейчас ограничения будут ослаблены, вопрос лишь, насколько. Для любителей криптовалют в Америке сейчас наступает хорошее время, даже если план превращения биткоина в основную резервную валюту для ФРС США так и не будет реализован из-за позиции Скотта Бессента.
В целом назначения Трампа в экономической сфере не настолько радикальны, как в других областях. Что вполне ожидаемо: экономика стала главной причиной избрания миллиардера президентом вновь. Рискованные шаги в данной области если и будут, то окажутся четко выверенными. Непродуманных экспериментов в финансово-экономическом блоке точно не произойдет.