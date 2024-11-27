Выверенный риск: кем окажутся министры экономического блока у Трампа

В связи с этим новости о том, что США готовы ввести пошлины в размере 25% на всю продукцию из Канады и Мексики (с которыми американцы составляют зону свободной торговли NAFTA), скорее стоит трактовать именно в этом ключе. Позиции канадского правительства непопулярного премьера Джастина Трюдо и так очень слабые, а введение пошлин и вовсе сокрушит национальную экономику, у которой немного альтернатив (сейчас товарооборот с США составляет $900 млрд). Канада явно готова к уступкам по широкому кругу вопросов. Что касается Мексики, то от нее в первую очередь требуется сотрудничество по контролю миграционного потока из третьих стран в США. Вряд ли американцы собираются серьезно ввести жесткие тарифы против страны, которая заменила Америке китайских поставщиков по очень широкой номенклатуре торговых позиций.