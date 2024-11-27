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В России повысят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

В России повысят контроль за продажей товаров на маркетплейсах. Это следует из ответа Минпромторга главе Общественной потребительской инициативы Олегу Павлову, который ранее просил министерство принять меры в связи с большим количеством продаж в интернете контрафакта, отсутствием на товарах сроков годности, страны производителя и других нарушений.

Источник: Freepik

«Проблематика незаконного оборота товаров при торговле на маркетплейсах являлась предметом рассмотрения на состоявшемся 25 сентября заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, по результатам проведения которой приняты решения в том числе касающиеся вовлечения маркетплейсов в осуществление контроля за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами», — говорится в ответе.

В частности, в документе указывается, что были даны рекомендации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о включении в стандарты саморегулирования обязательных проверок продавцов на маркетплейсах на наличие регистрации в ГИС МТ, соблюдения ими обязательных требований к маркировке товаров средствами идентификации и передаче информации в ГИСМТ.

Кроме того, сообщается о проработке возможности реализации интеграции между информационными системами маркетплейсов и государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Кроме того, решением госкомиссии поручено при разработке проекта федерального закона «О платформенной экономике в РФ» в том числе предусмотреть установление обязанности маркетплейсов по принятию мер, исключающих возможность продажи немаркированных товаров.

«После ухода с российского рынка многих иностранных компаний отечественные предприниматели добились существенных успехов в импортозамещении и готовы предлагать потребителям качественную и безопасную продукцию. Так, например, в результате исследования, охватившего более 150 наименований косметической продукции, несоответствия обнаружены у 70% импортных образцов, при этом среди отечественной косметики отклонения выявлены не более чем у 10% образцов», — пояснил «Известиям» сам Олег Павлов.

По его словам, следует отметить, что наличие неконтролируемых каналов реализации нелегальной импортной продукции представляет существенную угрозу для потребителей.

«Несоответствие обязательным требованиям и отсутствие информации на русском языке — всё это многократно повышает риски введения граждан в заблуждение и причинения вреда их здоровью. Серьезный ущерб наносится и отечественным производителям, которые выполняют все требования законодательства, обеспечивают соблюдение технических регламентов, платят установленные законом налоги и сборы и вследствие этого не могут на равных конкурировать с нелегальными товарами. Как результат, тормозятся процессы развития внутреннего производства и импортозамещения», — отметил общественник.

В России с 1 ноября 2024 года ввели разрешительный режим при продаже пива и слабоалкогольных напитков, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов, БАД, антисептиков и отдельных видов медицинских изделий.