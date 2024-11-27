В России повысят контроль за продажей товаров на маркетплейсах

«Несоответствие обязательным требованиям и отсутствие информации на русском языке — всё это многократно повышает риски введения граждан в заблуждение и причинения вреда их здоровью. Серьезный ущерб наносится и отечественным производителям, которые выполняют все требования законодательства, обеспечивают соблюдение технических регламентов, платят установленные законом налоги и сборы и вследствие этого не могут на равных конкурировать с нелегальными товарами. Как результат, тормозятся процессы развития внутреннего производства и импортозамещения», — отметил общественник.