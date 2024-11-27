В Госдуме рассказали о новом виде мошенничества

«После установки этого приложения злоумышленники получают полный контроль над вашим смартфоном. Это означает, что они смогут перехватывать SMS-сообщения, отслеживать ваше местоположение и, самое главное, красть деньги прямо со счетов. Что еще хуже, теперь им нет необходимости запрашивать у вас пароли или коды подтверждения. Все происходит автоматически, незаметно для вас. Чтобы не вызывать подозрений, они сначала переводят деньги на ваш счет в другом банке, а потом переправляют их на счета третьих лиц. Пытаясь заблокировать дальнейшие действия, пострадавший обнаруживает, что попытки связаться с полицией тоже оказываются заблокированными», — отметила депутат Госдумы.