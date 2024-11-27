В ЦБ рассказали о случаях недобросовестной скупки акций Yandex

Но инвесторы оказались недовольны не только сроками подачи оферт, а предложенными условиями обмена в целом. Спустя месяц после оглашения условий они обратились в Банк России с просьбой проверить действия АО «Солид Менеджмент» — доверительного управляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый», который выступает владельцем МКПАО «Яндекс». Инвесторы назвали предложенные условия обмена и выкупа дискриминационными. По мнению авторов обращения, он произвольно и необоснованно установил различные условия выкупа и обмена для различных акционеров одной и той же компании. В результате после переезда «Яндекса» ряд инвесторов вообще оказались лишены какой-либо возможности обменять или продать бумаги и остались с неликвидными активами в портфелях, говорилось в обращении. В ЦБ, комментируя ситуацию «РБК Инвестициям», указывали, что не видят нарушений в деятельности АО «Солид Менеджмент» в части управления ЗПИФ «Консорциум. Первый».