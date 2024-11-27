В АТОР дали россиянам совет, какие доллары брать в Турцию

Российским туристам рекомендуется приобретать доллары нового образца для поездок за границу, заявил РБК вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Ранее газета T24 сообщила, что Ассоциация банков Турции предупредила участников рынка о мошеннических действиях с поддельными купюрами номиналом $50 и $100. Поводом стал предполагаемый ввоз в республику фальшивых банкнот на общую сумму $600 млн. На этом фоне обменные пункты прекратили принимать старые доллары, пишет издание. Министерство казначейства и финансов Турции пока эти сведения не комментировало.
«С точки зрения проблемы понимания истории ее возникновения ни у кого нет. На текущий момент она существует во многих туристических странах, но Турция первая формально о ней заявила. Никаких мер, кроме рекомендации туристам приобретать доллары нового образца или иную конвертируемую валюту для совершения заграничных поездок, увы, дать не можем», — сказал Мурадян.
РБК направил запрос в посольство России в Турции.
Базовый дизайн большинства долларов утвердили в 1928 году. Банкноты традиционно защищают от подделок. Бумагу для изготовления долларов производит одна компания, которая продает ее только федеральным властям США. Не раскрывается и формула краски. До 1996 года доллары выпускали зеленого цвета, до 2013-го — белого, позднее — синего. Сроки обновления дизайна — каждые семь-десять лет. Старые банкноты постепенно выводят из оборота, но они остаются действительными и обязательными к приему.
Ранее опрошенные РБК эксперты заявили, что у США есть обязательство по приему долларов старого образца, а в других странах могут опасаться подделок из-за отсутствия возможности проверить купюры и не принять их. По словам одного из собеседников, в зависимости от состояния денег и банковских затрат на их дальнейшую обработку, возможны дополнительные ограничения или комиссии за операции.