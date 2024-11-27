В АТОР дали россиянам совет, какие доллары брать в Турцию

Ранее опрошенные РБК эксперты заявили, что у США есть обязательство по приему долларов старого образца, а в других странах могут опасаться подделок из-за отсутствия возможности проверить купюры и не принять их. По словам одного из собеседников, в зависимости от состояния денег и банковских затрат на их дальнейшую обработку, возможны дополнительные ограничения или комиссии за операции.