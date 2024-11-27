Торговля России и Финляндии после закрытия границы снизилась почти на треть

Больше всего Хельсинки за рассматриваемый период этого года купил у Москвы никеля — на 509,1 миллиона евро (объемы за год снизились на 34%), продуктов неорганической химии — на 52,3 миллиона (рост в 2,5 раза), различного оборудования — на 50,6 миллиона долларов (рост в 1,9 раза), газа — на 25,2 миллиона (рост на 8,9%) и удобрений — на 14,4 миллиона (рост в 3,6 раза).