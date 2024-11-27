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Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские инвестиции в экономику Казахстана растут из года в год, сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов, говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее» для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана — на сегодня их объём составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием», — говорится в статье.

Компании двух стран, по словам Путина, осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.