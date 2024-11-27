Путин рассказал о росте инвестиций в экономику Казахстана

«Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана — на сегодня их объём составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием», — говорится в статье.
Компании двух стран, по словам Путина, осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.