Первый зампред ЦБ назвал причины падения российского фондового рынка

Снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов, рассказал в интервью РБК первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Индекс Московской биржи (в него входят 48 наиболее ликвидных акций) днем 26 ноября впервые за полтора года опустился ниже отметки 2500 пунктов, тогда как еще весной поднимался на максимумах выше 3500 пунктов.
«С экономической точки зрения есть обратная зависимость между значением фондовых индексов и процентных ставок, и она сработала», — констатировал Чистюхин. Процентные ставки сейчас находятся на историческом максимуме: в октябре 2024-го Банк России повысил ключевую ставку до 21%, что является рекордным значением. Комментируя это решение, в ЦБ допустили повышение ставки «на ближайшем заседании», которое запланировано на 20 декабря 2024 года. Аналитики прогнозируют рост ставки по его итогам до 22−23%, а начало ее снижения — не раньше середины 2025-го.
Высокая ставка приводит к перетоку средств инвесторов в более доходные инструменты, в том числе депозиты, что влияет на снижение индекса, отметил Чистюхин. «Мы примерно оцениваем, что во втором квартале из акций в долговые инструменты и в депозиты перешло где-то 10% всего оттока, в третьем квартале — 16%», — привел данные первый зампред ЦБ. Так, только в октябре нетто-продажи акций (то есть покупки минус продажи) со стороны системно значимых банков составили 7,7 млрд руб., а нетто-продажи со стороны физлиц и нерезидентов — 27,4 и 9,5 млрд руб. соответственно, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.
«Определенное влияние оказывает история с дивидендным гэпом: когда бумаги перед выплатой дивидендов стоят несколько больше, чем бумаги после выплаты дивидендов. Не думаю, что это очень большие значения, но тем не менее они тоже играют роль», — указал Чистюхин в интервью. Дивидендный гэп — резкое падение цены акции после даты, когда бумаги в последний день торгуются с правом на выплату дивидендов. В среднем дивидендный гэп на российском рынке закрывается (то есть цена на бумагу возвращается к прежним значениям) за полгода, но в 2023 году дивидендные гэпы стали длиннее, а в 2024-м ни один из них не был закрыт, ранее отмечали в исследовании аналитики «Альфа-Инвестиций».
Кроме того, инвесторы стали более консервативно оценивать развитие бизнеса части компаний, предположил Чистюхин. «Помимо санкционных проблем, проблем с логистикой и сменой партнеров, учитывается эффект повышения ключевой ставки и уровень закредитованности компаний», — отметил он. При этом сам ЦБ пока не видит ухудшения качества корпоративного портфеля на фоне высоких ставок, добавил Чистюхин. «Доля “плохих” корпоративных кредитов практически неизменна и составила 4% на 1 октября этого года», — указал он.
«Еще один важный фактор, оказывающий влияние на рынок, — закрытие информации со стороны некоторых компаний. Это не лучшим образом влияет на отношение инвесторов к эмитентам», — отметил Чистюхин. С марта 2022 года действует постановление правительства, которое дает право эмитентам не раскрывать чувствительную к санкциям информацию. При этом и ЦБ, и Мосбиржа ранее обращали внимание, что ряд эмитентов злоупотребляют этим правом.
С начала 2024 года рублевый индекс Мосбиржи потерял более 18%. До апреля—мая индекс рос и даже приблизился к своим докризисным значениям в районе 3500 п., но с весны на фоне геополитической напряженности, а затем и начавшегося цикла повышения ключевой ставки индекс начал быстро падать. На момент закрытия торгов 26 ноября значение индекса составляло 2 464,35 п. Отрицательная динамика наблюдалась и в долларовом индексе РТС: с начала года он потерял более 18%, а с весенних пиков 2024-го — почти 40%, следует из данных Мосбиржи. На момент закрытия торгов 26 ноября индекс РТС равен 738,93 п.