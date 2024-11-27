Первый зампред ЦБ назвал причины падения российского фондового рынка

«Определенное влияние оказывает история с дивидендным гэпом: когда бумаги перед выплатой дивидендов стоят несколько больше, чем бумаги после выплаты дивидендов. Не думаю, что это очень большие значения, но тем не менее они тоже играют роль», — указал Чистюхин в интервью. Дивидендный гэп — резкое падение цены акции после даты, когда бумаги в последний день торгуются с правом на выплату дивидендов. В среднем дивидендный гэп на российском рынке закрывается (то есть цена на бумагу возвращается к прежним значениям) за полгода, но в 2023 году дивидендные гэпы стали длиннее, а в 2024-м ни один из них не был закрыт, ранее отмечали в исследовании аналитики «Альфа-Инвестиций».