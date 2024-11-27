Пеняйте на себя: ФНС хочет жестче следить за наймом самозанятых бизнесом

Ведущий юрисконсульт «МКПЦН-Консультант» Оксана Ананьева рассказала, что в настоящее время для борьбы с подменой штатных сотрудников самозанятыми ФНС использует специальную скоринговую систему. Это автоматизированная система, которая анализирует более 20 параметров работы компании: динамику изменения количества персонала, объем выплат самозанятым, периодичность выплат, их источники, количество заказчиков у самозанятого, постоянство взаимоотношений сторон, взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей и др. Если в результате такого анализа выявляются признаки нарушений, организация попадает в группу риска. Ей отправляется уведомление. Если после этого компания не уточняет свои налоги, инспекция запрашивает пояснения, вызывает на допросы самозанятых и их заказчиков, анализирует документы и проводит камеральные и выездные проверки, по результатам которых в случае нарушений организация привлекается к налоговой ответственности.