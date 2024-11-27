Пеняйте на себя: ФНС хочет жестче следить за наймом самозанятых бизнесом

В 2025 году возобновятся вызовы налогоплательщиков на комиссии по заработным платам, предупреждают в ФНС. Дело в том, что бизнес стал злоупотреблять режимом самозанятости, констатировал в беседе с «Известиями» источник в Федеральной налоговой службе. Эксперты разъясняют, что организациям выгоднее работать с самозанятыми и экономить на НДФЛ, страховых взносах, социальных выплатах. Этой ситуацией обеспокоилась ФНС и выпустила документ «О взаимодействии с налогоплательщиками налога на профессиональный доход», в котором предупредила о проверках при обнаружении подмены трудовых отношений. По мнению экспертов, бизнес идет на налоговую оптимизацию из-за экономии, удобства оформления и возможности применять разнообразие навыков и опыта самозанятых. Подробности — в материале «Известий».
Критерии подмены
Организации должны самостоятельно давать оценку возможным рискам при привлечении самозанятых к выполнению работ, предупреждает ФНС России в своем новом разъяснении, с которым ознакомились «Известия». Плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) запрещается отражать доходы, которые были получены при трудовых отношениях. ФНС указала и критерии, свидетельствующие о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.
К критериям подмены трудовых отношений ФНС относит график периодичности выплат, объем выплат в отношении плательщиков НПД, доля доходов от общей массы доходов плательщиков НПД, постоянство взаимоотношений с организациями, предыдущие места работы самозанятых и связи текущих заказчиков налогоплательщиков НПД с их бывшими работодателями и др.
Тем самым, объясняют в ФНС, оценка хозяйственной деятельности организации идет в комплексе с применением риск-ориентированного подхода. А уже соответствие компании этим критериям может являться основанием для проведения мероприятий налогового контроля.
В 2025 году возобновятся вызовы налогоплательщиков на комиссии по заработным платам, сообщил «Известиям» член экспертного совета при ФНС России по совершенствованию практики применения законодательства о несостоятельности (банкротстве), эксперт ООО «Альянс партнерc групп» Александр Усов.
Сейчас у каждого региона есть среднеотраслевые показатели выплаты заработных плат по различным отраслям. На основе этих показателей отбираются налогоплательщики, у кого они ниже. Их вызывают для дачи пояснений, если смогли объективно пояснить, почему организация платит меньше МРОТ, то вопрос, возможно, снимется. Если нет, могут быть назначены дополнительные мероприятия налогового контроля, замечает собеседник.
Вместе с тем экономия на уплате налогов за счет использования труда самозанятых в России не уникальна, уточняет директор Центрального экономико-математического института РАН, эксперт Госсовета РФ Альберт Бахтизин. К примеру, исследование Национального бюро экономических исследований (США), в рамках которого обрабатывались налоговые декларации французских самозанятых, показало использование упрощенной системы отчетности для уклонения от уплаты налогов, а также заметное количество подложных данных о доходах.
— С другой стороны, в некоторых исследованиях также отмечается, что уклонение от уплаты налогов со стороны самозанятых способствует увеличению благосостояния последних и повышает совокупный спрос. Конечно же, до некоторого предела, — заметил Бахтизин.
Бизнес-схемы
Гендиректор АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (НИССИПП) Владимир Буев разъясняет, что схемы перевода штатных сотрудников в самозанятые применяют большей частью малые и отчасти средние предприятия — здесь важен уровень доверительности и неформальности. В крупных компаниях с этим играть сложно (сотни и тысячи самозанятых к работе не привлечешь).
— Другой момент в том, что с налоговой малому бизнесу спорить сложно, себе дороже, — говорит Владимир Буев. — Оспоришь одно, найдут другое. Поэтому «борьба» сейчас идет таким образом, что налоговая просто начисляет, если усмотрит в самозанятости трудовые отношения, дополнительные налоги и соцплатежи, а бизнес их оплачивает.
В настоящее время работодатель не может привлекать самозанятого, если тот в течение определенного времени трудился у этого работодателя в штате. Поэтому на практике схема применяется такая: работодатели перекрестно «обмениваются» «бывшими» работниками и платят им, а по факту выполнения работ остается всё так, как было, говорит Буев.
Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько констатирует, что проблема подмены трудовых отношений путем формального использования труда самозанятых приобрела достаточно широкое распространение.
— При этом стоит оговориться, что это не новое изобретение недобросовестных налогоплательщиков, а, скорее, развитие истории с индивидуальными предпринимателями, — напоминает Засько. — Имеется в виду, что и до внедрения в практику налога на профессиональный доход (налогообложение самозанятых) ряд представителей бизнеса, желая снизить фискальную нагрузку на ФОТ, стремились «перевесить» исполнение трудовых обязательств на лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Причем доходило до того, что и директора компаний числились ИП.
Эксперт отмечает, что в процесс подмены сегодня вовлечены трудовые инспекции. Ведь помимо достаточно ощутимых выпадающих доходов бюджетной системы РФ (фактически с каждого рубля заработной платы теряется до 22−25 копеек фискальных платежей) сами работники выведены за рамки целого ряда мер государственного социального обеспечения и поддержки: это и пенсии, и больничные, и налоговые вычеты по НДФЛ. А это уже прямой интерес трудовых инспекций — контроль за соблюдением прав работников, подчеркивает он.
Руководитель корпоративно-налогового направления практики по оказанию услуг частным состоятельным клиентам O2 Consulting Георгий Толмачев указывает, что на деле «вопрос о методах борьбы государства с уклонением от налогообложения очень сложный». С учетом того, что проблема остается нерешенной на протяжении многих лет, можно предположить, что по-настоящему эффективный способ еще не найден, считает он. Эксперт полагает, что при сохранении различных подходов к налогообложению доходов физических лиц — по трудовому и по гражданскому договорам — проблема будет сохраняться.
Ведущий юрисконсульт «МКПЦН-Консультант» Оксана Ананьева рассказала, что в настоящее время для борьбы с подменой штатных сотрудников самозанятыми ФНС использует специальную скоринговую систему. Это автоматизированная система, которая анализирует более 20 параметров работы компании: динамику изменения количества персонала, объем выплат самозанятым, периодичность выплат, их источники, количество заказчиков у самозанятого, постоянство взаимоотношений сторон, взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей и др. Если в результате такого анализа выявляются признаки нарушений, организация попадает в группу риска. Ей отправляется уведомление. Если после этого компания не уточняет свои налоги, инспекция запрашивает пояснения, вызывает на допросы самозанятых и их заказчиков, анализирует документы и проводит камеральные и выездные проверки, по результатам которых в случае нарушений организация привлекается к налоговой ответственности.
— Практика показала, что такой способ борьбы эффективен, процент нарушений снизился, — говорит Ананьева. — Многие организации уточняют свои налоговые обязательства уже на стадии получения уведомлений. По данным ФНС, доля организаций, которые попали в группу риска с 2020 по 2023 год, упала с 3,6 до 0,7%.
HR-директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ольга Тен отмечает, что привлечение самозанятых является оптимальным решением в таких отраслях, где требуется оперативно приспосабливаться к изменениям на рынке или присутствуют сезонные работы.
— Есть универсальный индикатор: если соотношение численности штатных сотрудников и количества заключенных договоров с самозанятыми с учетом вида деятельности организации находится в пределах адекватной нормы, то говорить о том, что бизнес умышленно уходит от оформления в штат, не приходится, — считает Тен.
Юрист «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор сомневается при этом, что письмо ФНС вызовет появление каких-то новых налоговых схем: скорее всего, те, кто увидит для себя риски в новых критериях оценки компаний со стороны ФНС, вернутся в «серую» зону с выплатой наличных или расчетами в криптовалюте. Добросовестных налогоплательщиков, которые привлекают самозанятых эпизодически для выполнения определенного объема работ, разъяснения ФНС не затрагивают.