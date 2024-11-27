Nikkei: компании США наращивают производство в КНР

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Технологические компании США, включая корпорации Microsoft, HP и Dell, наращивают производство компонентов для своей продукции в КНР перед вступлением победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа в должность. Об этом сообщила газета Nikkei Asia со ссылкой на два источника.
По их информации, компании стремятся увеличить объемы производства, чтобы изготовить как можно больше компонентов в ожидании того, что Трамп выполнит свое обещание ввести повышенные пошлины на импорт китайских товаров. Так, Microsoft обратилась к поставщикам комплектующих с просьбой «изготовить больше деталей» для ее инфраструктуры облачных серверов в ноябре — декабре. Корпорация также попросила поставщиков подготовить как можно скорее все детали игровой консоли Xbox и собрать максимально возможное количество ноутбуков Surface за пределами Китая к концу следующего года.
Трамп, победивший на выборах президента США 5 ноября, в предвыборной программе предложил ввести тарифы на импорт из Китая на уровне 60%.
В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд.