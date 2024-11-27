Nikkei: компании США наращивают производство в КНР

По их информации, компании стремятся увеличить объемы производства, чтобы изготовить как можно больше компонентов в ожидании того, что Трамп выполнит свое обещание ввести повышенные пошлины на импорт китайских товаров. Так, Microsoft обратилась к поставщикам комплектующих с просьбой «изготовить больше деталей» для ее инфраструктуры облачных серверов в ноябре — декабре. Корпорация также попросила поставщиков подготовить как можно скорее все детали игровой консоли Xbox и собрать максимально возможное количество ноутбуков Surface за пределами Китая к концу следующего года.