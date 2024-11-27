Не выходя из комнаты: мошенники берут кредиты по данным из слитых баз

В случае если человек давно не пользовался «Госуслугами», то у него может быть не настроен вход с подтверждением, ставший обязательным с 2023 года. Такие аккаунты обычно легко взломать — достаточно СНИЛС или номера телефона, на который даже не придет уведомление о входе. Зайдя на портал, мошенник может поменять этот номер в личном кабинете и начать оформлять кредиты на пользователя, а затем вывести деньги на свои счета.