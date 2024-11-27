Глава Unilever назвал основную причину ухода компании из России

Британская Unilever приняла решение покинуть российский рынок, потому что теряла контроль над бизнесом в этой стране, заявил в интервью Bloomberg гендиректор компании Хайн Шумахер.
По его словам, после ввода западных санкций против России Unilever более не могла переводить денежные средства в Россию и из нее, анализировать свои результаты или влиять на управление своими брендами. «Я не видел перспективы в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить этот контроль, и это стало причиной принятия решения о выходе», — сказал Шумахер.
Unilever продала российский бизнес группе «Арнест» в октябре этого года. По данным Unilever, чистые активы российского бизнеса на тот момент составляли около €600 млн, в него входило четыре завода и около 3 тыс. сотрудников. Сумма сделки не называлась. По данным Financial Times, она составила €520 млн.
Как отметил глава Unilever, решение о продаже российского бизнеса было, «пожалуй, самым трудным за последние полтора года».
Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, работал в России с 1991 года. Компания выпускает такие бренды, как Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и другие.
После начала военной операции на Украине Unilever прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но при этом пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов.
Arnest Group зарегистрирована в Ставропольском крае и выпускает свыше 600 наименований продукции, в том числе лак для волос «Прелесть», антиперспиранты Deonica, освежители воздуха Symphony, чистящие средства Garden, средства для ухода за обувью «Дивидик» и другую бытовую химию и косметику. По итогам 2023 года оборот группы компаний составил 130,8 млрд руб., численность персонала превышает 6 тыс. человек.
Ранее Arnest Group приобрела активы нидерландского пивоваренного холдинга Heineken в России за €1 и обязательство погасить долг перед головной структурой в размере €100 млн. Также группа компаний купила крупнейшего производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation.