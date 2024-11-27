Глава Unilever назвал основную причину ухода компании из России

По его словам, после ввода западных санкций против России Unilever более не могла переводить денежные средства в Россию и из нее, анализировать свои результаты или влиять на управление своими брендами. «Я не видел перспективы в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить этот контроль, и это стало причиной принятия решения о выходе», — сказал Шумахер.