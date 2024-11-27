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Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Доля национальных валют во взаиморасчетах РФ и Казахстана постоянно растет, что защищает страны от негативного влияния внешней конъюнктуры, говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее» для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и всё большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причём постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры», — говорится в статье.