«Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и всё большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причём постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры», — говорится в статье.
Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Доля национальных валют во взаиморасчетах РФ и Казахстана постоянно растет, что защищает страны от негативного влияния внешней конъюнктуры, говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее» для газеты «Казахстанская правда», опубликованной на сайте Кремля.