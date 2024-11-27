Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Казахстана растет, заявил Путин

«Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и всё большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причём постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры», — говорится в статье.