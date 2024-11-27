Депутат Гаврилов напомнил сроки уплаты налогов за детей

«Если говорить о недвижимости, налог начисляется на квартиры, дома, земельные участки, а также доли в общем имуществе. Например, ребенок может владеть долей в жилье, купленном с использованием материнского капитала. В таком случае налоговая служба рассчитывает сумму налога пропорционально принадлежащей ребенку доле. Для некоторых категорий детей предусмотрены льготы. Так, ребенок с инвалидностью освобождается от уплаты налога на имущество за один выбранный объект. Оформить льготу можно в налоговой инспекции, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, в МФЦ или по почте. Родителям необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие право на льготу», — отметил депутат.