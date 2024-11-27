Час расплаты не настал: торговля запросила два года на переход к цифровому рублю

Минпромторг и торговые сети не готовы к переходу на цифровой рубль. В ведомстве в отзыве на законопроект о начале расчетов в этой валюте в рознице просят дать переходный период в два года. Это позволит доработать программное обеспечение, внести необходимые изменения в информационные системы, уточнили в министерстве. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подготовил законопроект о старте использования цифрового рубля в рознице с 1 июля 2025 года.
Что такое цифровой рубль
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков еще в конце октября направил в правительство законопроект об использовании универсального QR в России. «Известия» ознакомились с ним. Документ, помимо прочего, обязывает торговлю предоставить покупателям возможность оплачивать покупки цифровым рублем. Такое обязательство для крупной федеральной розницы должно вступить в силу с 1 июля 2025 года. Далее в зависимости от выручки — 30 млн рублей или 20 млн — компании могут получить отсрочку в несколько лет.
В пояснительной записке к проекту говорится, что такой подход может снизить издержки торговых сетей. Сейчас розница несет расходы на эквайринг — при использовании терминалов для оплаты картами с каждой покупки, с цифровым рублем это звено можно исключить.
Минпромторг счел такую оперативность излишней, следует из ответа ведомства в адрес Анатолия Аксакова (есть у «Известий»). Дело в том, что этот срок может создать для торговли риски, когда бизнес начнет подключаться к необходимой инфраструктуре. Пока их невозможно оценить в должной степени, так как до сих пор нет правил работы и функционирования цифрового рубля, сказано в отзыве ведомства.
Для того чтобы упорядочить все процессы, нужно время — переходный период в два года, уверены в министерстве. Это позволит доработать программное обеспечение, внести изменения в информационные системы в случае необходимости, а также провести тестовые испытания и обучить персонал, подчеркнул Минпромторг в своем отзыве.
Позицию министерства нужно дополнительно обсуждать, сказал «Известиям» Анатолий Аксаков. Он допускает, что в РФ найдутся крупные ритейлеры, которые будут готовы подключиться к системе цифрового рубля уже с лета 2025 года. Ведь речь идет о новом платежном средстве, к которому россияне уже проявляют интерес, отметил он. Тем более ЦБ уже провел пилотный проект, в ходе которого обкатывалась эта технология, в нем участвовало 21 тыс. торговых точек, никаких затруднений компании не обнаружили, подчеркнул глава думского комитета.
— Цифровой рубль дает возможность людям использовать еще один инструмент оплаты товаров, который имеет ряд незримых преимуществ: скорость, фиксация сделок, отслеживаемые средства, что может стать эффективным способом защиты от мошенников, — сказал глава комитета ГД по финансовому рынку.
«Известия» направили запросы в крупнейшие банки РФ, среди которых «Сбер», ВТБ, Альфа-банк и другие.
В ЦБ сообщили, что сейчас идет обсуждение законопроекта.
Справка «Известий»
Цифровой рубль — новое платежное средство, форма валюты, которая начнет функционировать в стране с 1 июля 2025 года. На практике — электронный код, закрепленный за каждой единицей. Как поясняли в ЦБ, появление этого инструмента связано с необходимостью соответствия системы денежного обращения меняющимся потребностям граждан и бизнеса. Операции с цифровым рублем напоминают онлайн-переводы: люди смогут заходить в электронный кошелек в приложении банков, а затем совершать операции. Летом 2023 года в России уже провели эксперимент по использованию этого средства, в том числе в магазинах.
С какими сложностями может столкнуться торговля
В отрасли согласны с мнением министерства, следует из ответов ведущих ритейлеров в адрес Минпромторга (есть у «Известий»). Так, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что уже созданные информационные системы, с помощью которых осуществляется перевод цифровых денег, достаточно сложны. Более того, к ним предъявляют высокий уровень требований по надежности и безопасности. Рознице нужно время для того, чтобы протестировать их работу.
«Полагаем необходимым воздержаться от законодательного закрепления конкретных сроков запуска систем на уровне торговли и предусмотреть переходный период — не менее двух лет, в течение которого компании проведут нужные работы», — говорится в письме АКОРТ.
С коллегами согласны и в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ): пока в теме с цифровым рублем есть слепые пятна. Например, до конца не готовы правила работы и функционирования такого средства, более того, никак не регламентирована деятельность между платежной системой и участниками рынка, что может создать сложности.
«Отсутствие таких важных положений не дает бизнесу возможности оценить затраты по времени внедрения, необходимым человеческим ресурсам, расходам для компании, а также понять, насколько компании готовы внедрить проведение таких платежей», — сказано в отзыве ассоциации.
Сейчас единственным потенциальным преимуществом расчетов в цифровом рубле могут выступать сниженные тарифы на проводимые операции по сравнению с обычным эквайрингом, что позволит бизнесу определенным образом уменьшить трансакционные издержки, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Но у нас есть обоснованные сомнения в том, что уменьшение издержек бизнеса приведет к соответствующему снижению цен для потребителей. Тем более что для применения такого средства платежа необходима определенная инфраструктура, создание и поддержание которой потребует инвестиций, — сказал он.
С учетом того, что существующие финансовые инструменты предоставляют потребителям широкую палитру способов оплаты товаров и услуг, например, картой, по QR-коду, с помощью биометрии и так далее, создание каких-либо новых механизмов розничных платежей представляется не самой первоочередной задачей, уверен эксперт.