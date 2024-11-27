Час расплаты не настал: торговля запросила два года на переход к цифровому рублю

Позицию министерства нужно дополнительно обсуждать, сказал «Известиям» Анатолий Аксаков. Он допускает, что в РФ найдутся крупные ритейлеры, которые будут готовы подключиться к системе цифрового рубля уже с лета 2025 года. Ведь речь идет о новом платежном средстве, к которому россияне уже проявляют интерес, отметил он. Тем более ЦБ уже провел пилотный проект, в ходе которого обкатывалась эта технология, в нем участвовало 21 тыс. торговых точек, никаких затруднений компании не обнаружили, подчеркнул глава думского комитета.