Бизнес предложил убрать операционки на базе Android из госсектора и ТЭКа

Сооснователь и замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко говорит, что владельцы критической информационной инфраструктуры активно используют мобильные операционные системы. «Это может быть путевой обходчик с планшетом, инженер, обслуживающий трубопровод и реактор», — пояснил эксперт. Но используют ли они операционки, созданные на базе AOSP, ему неизвестно. Основной риск использования AOSP в России, по мнению Панченко, — критически низкий уровень компетенции в этой системе. Вредоносный код, по его словам, может быть успешно скомпилирован на российских серверах, если нет специалистов, способных отличить его от безопасного.