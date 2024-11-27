Банк России вмешался в процесс падения рубля. Что важно знать

После решения ЦБ у участников рынка появится возможность покупать больше валюты у регулятора, добавляет Вайсберг. По его мнению, еще некоторое время рубль будет находиться на отметке около 110 за доллар. «Я бы пока был осторожен в прогнозах относительно укрепления рубля. Скорее, пока ситуация складывается не в пользу российской валюты», — отмечает эксперт. Более пессимистичный прогноз дает аналитик «Финама» Александр Потавин: «В том, что курс доллара вернется к максимумам марта 2022 года в районе 121 ₽, у нас нет сомнений — все дело лишь в сроках. Если цена на нефть Brent будет снижаться ниже $70 за баррель, то ослабление рубля пойдет гораздо быстрее».