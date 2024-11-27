Банк России вмешался в процесс падения рубля. Что важно знать

За несколько дней рубль преодолел важные психологические отметки 100 за доллар и 110 за евро и откатился к минимумам 2022 года. Официальный курс доллара на 28 ноября составляет 108,01 ₽, евро — 113,09 ₽, юаня — 14,8 ₽ При этом в течение дня 27 ноября рубль показывал более заметное ослабление: уходил выше 114 ₽ за доллар на международном валютном рынке Форекс (в России организованные торги долларом не проводятся) и выше 15 ₽ за юань на Московской бирже.
Падение усилилось после ноябрьского пакета американских санкций, которые затронули большое количество российских банков, в том числе Газпромбанк — он проводил расчеты за газ с недружественными странами.
В ответ на ослабление рубля вечером 27 ноября Банк России объявил о прекращении до конца года покупок валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу. При этом регулятор продолжит продавать валюту (юани) в эквиваленте 8,4 млрд руб. в день. «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — объяснили в ЦБ.
В предыдущие периоды ослабления российской валюты и роста волатильности на рынке Банк России и власти также вводили стабилизирующие меры. Например, классическим инструментом стабилизации были валютные интервенции со стороны ЦБ, однако с 2022 года, после заморозки валютных резервов российского регулятора, такие операции в долларах и евро оказались невозможны — сейчас Банк России может проводить интервенции только с помощью юаней. Еще одной мерой стабилизации было введение для экспортеров обязательств по продаже валютной выручки в октябре 2023 года. Эти требования действуют до сих пор, но были существенно смягчены.
«Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами. Сейчас наши эксперты проводят детальный анализ. Базово можно сказать, что это вызвано двумя факторами: во-первых, укреплением доллара к мировым валютам, во-вторых, опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ», — сказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе визита президента и его делегации в Казахстан.
Российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран, а на валютном рынке, по его словам, «присутствует избыточная эмоциональная составляющая». «Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», — резюмировал Решетников.
Укрепит ли рубль приостановка покупки валюты Центробанком
«Я не думаю, что решение ЦБ быстро скажется на уровне курса, но оно позволит снизить волатильность, успокоить рынок и в принципе даст возможность на каких-то уровнях закрепиться. Дальше будут работать скорее фундаментальные факторы», — считает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Очевидной причиной ослабления рубля на данный момент является нарастание санкционного давления и геополитической напряженности, что для финансовых рынков всегда болезненно, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
После решения ЦБ у участников рынка появится возможность покупать больше валюты у регулятора, добавляет Вайсберг. По его мнению, еще некоторое время рубль будет находиться на отметке около 110 за доллар. «Я бы пока был осторожен в прогнозах относительно укрепления рубля. Скорее, пока ситуация складывается не в пользу российской валюты», — отмечает эксперт. Более пессимистичный прогноз дает аналитик «Финама» Александр Потавин: «В том, что курс доллара вернется к максимумам марта 2022 года в районе 121 ₽, у нас нет сомнений — все дело лишь в сроках. Если цена на нефть Brent будет снижаться ниже $70 за баррель, то ослабление рубля пойдет гораздо быстрее».
В первую очередь, поддержку рублю окажет заявленная готовность властей реагировать на столь резкое ослабление — она поможет сбить спекулятивный настрой тех, кто играл против рубля, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Если основная проблема валютного рынка последних дней — это возникшие трудности у экспортеров при возврате валютной выручки в страну, то текущая мера ЦБ поможет выиграть время на то, чтобы экспортеры наладили новые схемы платежей и возврата валюты в страну», — считает эксперт. Исходя из предыдущих раундов санкций, высокая волатильность и первичная реакция рынка на шоки наблюдается в течение двух-трех недель, подстройка расчетов и объемов происходит в течение двух-трех месяцев, оценивает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.
«Сама по себе текущая мера от ЦБ окажет умеренную поддержку рублю. Банк России теперь будет продавать 8,4 млрд руб. в день вместо 4,2 млрд руб. в день. Эта сумма не является значительной, чтобы сама по себе развернуть курс рубля», — продолжает Васильев. Но поддержку ему в ближайшее время может оказать налоговый период, добавляет он.
Какие еще инструменты влияния на рубль есть у ЦБ и властей
Перенастройка операций ЦБ в рамках зеркалирования операций Минфина по бюджетному правилу — не единственная мера, которая может быть применена для стабилизации ситуации с курсом, отмечают опрошенные РБК эксперты. Хотя сейчас с точки зрения инструментов влияния возможности ЦБ и правительства ограничены, говорит Донец. «Обычно там, в прошлой жизни, традиционными инструментами реакции на ослабление были интервенции, которые сейчас недоступны», — напоминает она.
Второй основной инструмент влияния после корректировки операций по бюджетному правилу — это ужесточение требований по репатриации и конвертации экспортной валютной выручки, отмечает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Регулированием этой сферы занимается правительство. Но по ее применению есть некоторые ограничения, обращают внимание аналитики. Во-первых, обязательные продажи валюты будут затруднены в условиях проблем перевода этой валюты на внутренний рынок, подчеркивает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Во-вторых, ужесточение требований по продаже валютной выручки может быть нецелесообразно из-за возможного усложнения расчетов за импорт после этого, добавляет главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Но небольшое повышение [доли обязательной продажи] могло бы способствовать охлаждению девальвационных ожиданий», — считает он.
ЦБ может применить свой основной инструментарий — это поднятие ключевой ставки, напоминает Орлова: «Центральный банк всегда транслировал приверженность именно такой логике действий». При текущей волатильности курса требуется повышение ставки до отметок в 30−40% или даже выше, чтобы повысить спрос на рубль, оценивает в обзоре директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. «Но вряд ли экономика выдержит эти уровни, ведь и текущий уровень номинальных/реальных ставок беспрецедентен», — констатирует он.
Также можно ввести какие-то точечные запреты, чтобы попытаться сбить спекулятивный спрос, установить минимумы и максимумы для покупок, для позиций, для спредов, продолжает Донец. Кроме того, возможен путь мягких переговоров с участниками валютных операций, указывает она.
Еще одна возможная мера — временное ограничение лимита переводов рублей за рубеж эквивалентом $1 млн, который действует для валютных переводов, чтобы снизить спрос на валюту за рубль со стороны дружественных иностранных банков, указывает Полевой.
Но к применению новых мер стабилизации ЦБ и власти будут подходить осторожно, считает Вайсберг. Во второй части сообщения Банка России о приостановке покупки валюты на рынке указано, что эта же мера будет рассмотрена и в 2025 году, обращает внимание эксперт. Расходование средств ФНБ во втором полугодии с учетом поступающих доходов, как правило, заметно выше, чем в первом полугодии, поэтому где-то с февраля, если зеркалирования текущих операций Минфина не будет, а ЦБ будет зеркалировать только инвестиционные операции, предложение валюты увеличится, прогнозирует Вайсберг. Он допускает, что Банк России также учитывает этот фактор на будущее.