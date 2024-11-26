В Налоговом кодексе устранят лазейку о «нелегальной» рекламе

Реклама на заблокированных в России ресурсах не оценивается, а схема ее размещения нелинейна. Дело в том, что рекламные кабинеты, например в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), были заблокированы для российских пользователей еще в 2022 году. Сейчас рекламные интеграции в этой соцсети совершаются напрямую через блогеров, и отследить, какая именно часть бюджетов направляется на продвижение именно в этой сети, невозможно. Блогерское сообщество неоднократно просило власти не запрещать продвижение в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), так как площадка не получает с этого доходов, а все средства от рекламы идут напрямую блогерам.