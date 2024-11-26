В Налоговом кодексе устранят лазейку о «нелегальной» рекламе

В расходах бизнеса для определения налога на прибыль нельзя будет учитывать затраты на рекламу, не зарегистрированную в Роскомнадзоре, а также на заблокированных интернет-ресурсах, например в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Соответствующие изменения внесены в законопроект о поправках в Налоговый кодекс — они одобрены профильным комитетом Госдумы и будут рассмотрены во втором чтении 26 ноября, следует из информации в системе обеспечения законодательной деятельности.
Такую же поправку власти уже обсуждали ровно год назад, но тогда инициативу так и не приняли. Немаркированная реклама запрещена отраслевым законом «О рекламе», а в Налоговом кодексе оставалась лазейка, по которой расходы на нее можно было учитывать в налогообложении. Запрет рекламы на заблокированных ресурсах обсуждается с лета 2024 года. Как будут действовать новые нормы в случае их принятия — в обзоре РБК.
Что предлагается в поправках
Законодатели предлагают внести поправки в пункт 44 статьи 270 Налогового кодекса, который регламентирует, какие расходы не учитываются при определении налоговой базы. Если изменения будут приняты, компании не смогут учитывать в расходах при определении налога на прибыль затраты на распространение рекламы в интернете в следующих случаях:
- если информация о такой рекламе не была представлена в Роскомнадзор в соответствии с законом об учете всей рекламы в Рунете;
- если реклама была распространена на информационном ресурсе, доступ к которому ограничен;
- если реклама была распространена на информационном ресурсе неавторизованного иностранного лица.
Как трактуют поправку юристы
Расходы на рекламу при условии их обоснованности и документальной подтвержденности уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, объясняет юрист налоговой практики юридической компании «Центральный округ» Анна Калачева. При этом действующее налоговое законодательство разделяет расходы на рекламу на нормируемые и ненормируемые. Ненормируемые учитываются налогоплательщиком в полном объеме, а нормируемые составляют лишь 1% от выручки. Реклама в интернете относится к ненормируемым расходам, уточняет юрист.
Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс, по словам Калачевой, призваны устранить противоречие, при котором в силу прямого толкования Налогового кодекса затраты на рекламу «могут быть учтены налогоплательщиком даже при нарушении законодательства о рекламе и о противодействии экстремистской деятельности».
Само законодательство, регулирующее рекламную сферу, в последние годы ужесточается. С 1 сентября 2022 года в силу вступил закон, обязывающий заказчиков и распространителей рекламы, а также посредников в этом процессе передавать сведения о любой рекламной интеграции в Роскомнадзор. В 2024 году под запрет попала реклама на ресурсах иноагентов. Также в первом чтении была принята поправка, запрещающая рекламу на заблокированных и признанных в России экстремистскими ресурсах.
Новые поправки в Налоговый кодекс предусматривают, что, если налогоплательщик не выполняет условие об учете рекламы в Роскомнадзоре, затраты на такую рекламу автоматически становятся необоснованными и не могут быть учтены при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, объясняет Калачева. Запрет учитывать в этих расчетах затраты на рекламу, распространенную на заблокированных ресурсах, напрямую отсылает к одобренному в первом чтении законопроекту, запрещающему такую рекламу в принципе. В третьем пункте идет отсылка к уже действующему с марта 2024 года запрету о размещении рекламы у иностранных агентов. «И во втором, и в третьем случае действует та же логика, что и в первом: затраты на такую рекламу с точки зрения налогового законодательства экономически необоснованны», — комментирует Калачева.
С одной стороны, изменения в Налоговый кодекс представляются логичными, поскольку приводят его нормы в соответствие с отраслевым законодательством «О рекламе», считает, в свою очередь, партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Но, с другой стороны, это «идет вразрез с общепринятой в судебной практике позицией о том, что нарушение “отраслевого” законодательства не должно создавать для налогоплательщика негативных налоговых последствий», добавляет она. «Более того, судебная практика, которая допускала возможность признания для целей налогообложения рекламных расходов, когда реклама была размещена с нарушением законодательства, также существовала», — утверждает Болдинова.
Как отразятся поправки на рекламном рынке
Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс — нововведение, «которое многие предвидели, но все же надеялись избежать», комментируют законопроект в рекламной группе NMi. Например, непредоставление данных о рекламе в Роскомнадзор не отменяет того, что реклама была фактически размещена, а стороны выполнили все обязательства, в том числе по оплате. «Неучтенная реклама» может полностью соответствовать требованиям законодательства к содержанию и оформлению, не нарушая никаких других норм закона «О рекламе», кроме учета", — объясняют в NMi Group.
Отказ учитывать расходы, связанные с немаркированной рекламой и рекламой на заблокированных ресурсах, призван дополнительно мотивировать рекламодателей отказаться от нарушения отраслевого законодательства, считает руководитель проектов фирмы Nasonov Pirogov Дарья Смолина. По мнению Анны Калачевой, эти изменения «опосредованно усиливают контроль за рекламой в интернете и возлагают на налогоплательщика дополнительные негативные последствия при нарушении законодательств».
Российский рынок легально размещенной рекламы в интернете по итогам первой половины 2024 года составил 381 млрд руб., рассказывали РБК в Роскомнадзоре. Это как раз тот объем, который полностью отвечает действующему российскому законодательству. Но оценить, насколько эти данные представляют весь рынок, невозможно. Например, в NMi Group отмечали, что показатели Роскомнадзора близки к внутренней оценке агентства по объему всей digital-рекламы за первое полугодие 2024 года — 431 млрд руб. А в Media Direction Group утверждали, что это лишь 60−70% от всей интернет-активности рекламодателей.
Доля бюджетов рекламодателей на продвижения в блогах иноагентов, которая попадает в общий учет, незначительна относительно общего объема рынка. В 2023 году российские бренды потратили на такую рекламу 133 млн руб., а в первом полугодии 2024-го — 46,7 млн руб.
Реклама на заблокированных в России ресурсах не оценивается, а схема ее размещения нелинейна. Дело в том, что рекламные кабинеты, например в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), были заблокированы для российских пользователей еще в 2022 году. Сейчас рекламные интеграции в этой соцсети совершаются напрямую через блогеров, и отследить, какая именно часть бюджетов направляется на продвижение именно в этой сети, невозможно. Блогерское сообщество неоднократно просило власти не запрещать продвижение в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), так как площадка не получает с этого доходов, а все средства от рекламы идут напрямую блогерам.