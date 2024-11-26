В Госдуме предупредили о новом виде мошенничества

«В некоторых случаях объединение кредитов может оказаться просто бессмысленным — например, если прошло больше половины срока действия текущих кредитов или если разница в процентных ставках минимальна. В таких ситуациях затраты на оформление, страховки и комиссии могут превысить потенциальную экономию. Поэтому перед принятием решения об объединении кредитов крайне важно тщательно просчитать все варианты, учесть все возможные дополнительные расходы и оценить реальную выгоду от рефинансирования. Часто может оказаться, что более разумным решением будет продолжить выплачивать существующие кредиты по отдельности», — заключил депутат.