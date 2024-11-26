В Алжире оценили вступление страны в Новый банк развития БРИКС

«В настоящее время Алжир заинтересован в банке БРИКС. Присоединение Алжира окажет положительное влияние на его экономику, особенно это скажется на взаиморасчетах между членами в их национальных валютах», — рассказал парламентарий.
Депутат также отметил, что присоединение к этой структуре облегчит инвестиции партнеров в Алжир, где «есть прекрасные условия и инвестиционный климат, над которыми работало государство».
В июле 2023 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о заявке североафриканской страны на вступление в состав акционеров Нового банка развития БРИКС. В августе этого года сообщалось, что Алжир получил разрешение на членство в банке.