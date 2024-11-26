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В Алжире оценили вступление страны в Новый банк развития БРИКС

Вступление Алжира в Новый банк развития БРИКС положительно скажется на его экономическом развитии и привлечении внешних инвестиций в страну, отметил «Известиям» алжирский депутат Аль Сид Аш-Шейх Вахид.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время Алжир заинтересован в банке БРИКС. Присоединение Алжира окажет положительное влияние на его экономику, особенно это скажется на взаиморасчетах между членами в их национальных валютах», — рассказал парламентарий.

Депутат также отметил, что присоединение к этой структуре облегчит инвестиции партнеров в Алжир, где «есть прекрасные условия и инвестиционный климат, над которыми работало государство».

В июле 2023 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о заявке североафриканской страны на вступление в состав акционеров Нового банка развития БРИКС. В августе этого года сообщалось, что Алжир получил разрешение на членство в банке.