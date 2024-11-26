Улет на выходные: туры в новогодние праздники подорожали до 30%

Стоимость туров на новогодние каникулы выросла по отдельным направлениям на 30%, сообщили «Известиям» агрегаторы. Среди популярных направлений отдыха в начале января оказались Египет, Таиланд, ОАЭ и регионы России. Подорожали и авиабилеты по популярным у туристов направлениям: за год они прибавили в цене до 23%. Период новогодних праздников традиционно остается одним из самых дорогих для отдыха, отметили эксперты — отели и перевозчики поднимают стоимость в период высокого спроса. О том, во сколько обойдутся путешествия в ближайшие новогодние каникулы, — в материале «Известий».
Во сколько обойдутся туры на Новый год
Средний чек на туры в период новогодних праздников и январских каникул заметно увеличился за год, по некоторым направлениям рост составил 30%, следует из имеющихся у «Известий» данных турагрегаторов.
Самыми популярными направлениями на этот период стали Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция, сообщили в сервисе «Слетать.ру». Кроме того, востребованы оказались туры в Китай и Абхазию, на Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы. Внутри страны россияне собираются в Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининградскую область, а также в Москву.
Наиболее востребованные авиационные направления на Новый год внутри страны — Махачкала, Сочи, Санкт-Петербург, добавил директор по продукту сервиса «Купибилет» Андрей Маслак. А за рубежом — Стамбул и Ереван.
— Эти города привлекательны своей ценовой доступностью, хорошим климатом и богатой культурной программой. Новогодние праздники можно провести там с большим интересом, — сказал он.
Наиболее заметно средний чек вырос для туров на новогодние праздники в Египет — он увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом — до 275,1 тыс. рублей. Кроме того, на треть подрос средний чек на отдых в Абхазии, составив 71,2 тыс. рублей.
На поездки в новогодние каникулы внутри страны россияне в этом году тратят на 20% больше, чем в прошлые праздники. Средний чек на туры в регионы страны составил 85 тыс. рублей. Заметно выросли также траты на отдых в Китае — туры в Поднебесную обходятся в среднем в 302,4 тыс. рублей, что на 29,5% больше, чем годом ранее.
А вот средний чек на январский отдых в Турции в 2025 году, наоборот, снизился на 20,4% до 187,3 тыс. рублей. Немного подешевели и туры в ОАЭ — в среднем они обходятся почти в 295 тыс. рублей, что на 5,5% меньше, чем год назад.
Бронировать варианты отдыха на период январских праздников россияне начали еще летом этого года, напомнили в сервисах. А в сентябре спрос на туры с заездами в период новогодних каникул практически в 4,6 раза превысил показатели прошлого года, следует из данных «Слетать.ру». Россияне стали готовиться к поездкам в Турцию на период новогодних праздников за 174 дня, в Таиланд — за 158 дней, а в Египет — за 153 дня, добавили в «Яндекс. Путешествиях». По России раньше всего стали бронировать отдых в Мурманской области — за 170 дней до Нового года.
Насколько подорожали билеты
Подорожали и билеты на самолет во время новогодних каникул, сообщили «Известиям» в сервисе «Купибилет». Так, перелет из Москвы до турецкой Антальи на одного в январе 2025 года обойдется в 23,3 тыс. рублей, что на 20% дороже, чем год назад. Билеты до Стамбула подорожали за год на 23%, до Еревана — почти на 8%.
Подорожали и перелеты внутри страны: билет до Сочи в январе прибавил в цене 9% год к году, составив почти 9,2 тыс. рублей, а стоимость билета до Калининграда выросла за год почти на 22%.
Улететь на январские праздники дороже, чем в декабре или в феврале, следует из данных «Купибилет». Например, билет до Стамбула в январе обойдется дороже, чем месяцем ранее — на почти 76%. А в феврале цена упадет на 40% по сравнению с первым месяцем года.
Новогодний период традиционно остается пиковым временем для путешествий, что приводит к росту цен на авиабилеты, пояснил директор по продукту этой компании Андрей Маслак.
— Основная причина — высокий спрос: россияне стремятся спланировать отдых так, чтобы провести праздники в кругу семьи. Кроме того, на стоимость влияет ограниченное количество рейсов, особенно на популярных направлениях, что естественно увеличивает цены, — пояснил он.
Тем, кто хочет сэкономить, Андрей Маслак посоветовал планировать поездки заранее и не ограничиваться фиксированными датами.
— Кроме того, обратите внимание на утренние и ночные рейсы — они часто дешевле дневных. Праздничный отдых может быть доступным, если подойти к его планированию с умом, — полагает эксперт.
По данным сервиса «Островок», средняя стоимость забронированной ночи на период праздников (28 декабря — 12 января) в российских объектах размещения составляет 7,1 тыс. рублей — на 10% выше, чем в прошлом году (6450 рублей). В зарубежных объектах размещения средняя стоимость ночи на праздники в этом году — 12 тыс. рублей, что на 5% выше, чем на прошлый Новый год.
Почему гостиницы и перевозчики повышают цены
Новогодние праздники ежегодно остаются периодом повышенных цен, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Для некоторых направлений стоимость отдыха в этот период может вырасти относительно цен в межсезонье на 50%, отметил он.
— Такая тарифная политика у отелей и авиакомпаний относительно периода повышенного спроса, — пояснил он. — Это коммерческие структуры, они основываются на динамическом ценообразовании. То есть поднимают цены в период повышенного спроса.
По словам эксперта, такой подход касается не только новогодних праздников, но и любых других длительных выходных или праздничных дней, крупных мероприятий.
— Единственный совет — обращать внимание на акции раннего бронирования, которые дают возможность заранее, как правило, за полгода, получить более выгодные предложения на высокий сезон, — рекомендовал Дмитрий Горин.
В периоды раннего бронирования гостиницы, по его словам, могут давать скидку до 40%. Однако эксперт обратил внимание, что эта скидка уже рассчитывается от более высокой стоимости.
— Если сравнивать, например, путешествия в середине декабря или сразу после январских праздников, то цена будет на 30−50% меньше цены высокого сезона. А по ряду направлений снижение будет даже более существенным, — подчеркнул Дмитрий Горин.
Кроме того, когда авиабилеты или места в гостиницах быстро разбирают, цены на оставшиеся также могут расти, добавил специалист.