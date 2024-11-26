Улет на выходные: туры в новогодние праздники подорожали до 30%

Бронировать варианты отдыха на период январских праздников россияне начали еще летом этого года, напомнили в сервисах. А в сентябре спрос на туры с заездами в период новогодних каникул практически в 4,6 раза превысил показатели прошлого года, следует из данных «Слетать.ру». Россияне стали готовиться к поездкам в Турцию на период новогодних праздников за 174 дня, в Таиланд — за 158 дней, а в Египет — за 153 дня, добавили в «Яндекс. Путешествиях». По России раньше всего стали бронировать отдых в Мурманской области — за 170 дней до Нового года.